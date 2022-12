Wenn Schutzerflehende mit Millionen auf dem Konto kommen

In Norwegen kann man gerade studieren, was in der Praxis passiert, wenn ein Staat eine populäre „Reichensteuer“ einführt, wie sie SPÖ und Grüne hartnäckig fordern.

Die Schweiz wurde, ähnlich wie Österreich, im Jahr 2022 von besonders vielen Migranten unterschiedlichster Provenienz angesteuert. Zuletzt nahm der Druck so zu, dass die Eidgenossen nun sogar bis auf Weiteres aus dem UN-Programm zur Aufnahme schutzbedürftiger Flüchtlinge aussteigen, weil sie die Menge der Neuankömmlinge nicht mehr bewältigen können.

Unter den Migranten, die es in die Schweiz zieht, ist seit etwa einem Jahr ein Typus von Schutzsuchenden zu finden, der um Österreich einen großen Bogen macht: norwegische Superreiche, die es plötzlich in die Eidgenossenschaft zieht, als wäre in ihrer nordischen Heimat eine lebensbedrohliche Seuche ausgebrochen.