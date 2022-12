Die umstrittenen Pläne der rechtesten Regierung Israels

Benjamin Netanjahus neues Kabinett erlaubt den vollen Zugriff aufs Westjordanland.

Benjamin Netanjahu hat es noch einmal geschafft: Am Donnerstag wurde Israels neue Regierung unter seiner Führung in der Knesset, dem israelischen Parlament, vereidigt. Doch die Rückkehr an die Macht hat Netanjahu mit umstrittenen Zugeständnissen bezahlt: Kaum eine Regierung hat in Israel so viele Debatten, Ängste und düstere Prophezeiungen ausgelöst, bevor sie überhaupt ihr Amt antrat.

Allein ihre Zusammensetzung beunruhigt liberale Beobachter inner- und außerhalb des Landes: Neben der konservativen Likud-Partei Netanjahus und zwei ultraorthodoxen Kräften ist auch das rechts-religiöse Parteienbündnis Religiöser Zionismus an der Koalition beteiligt, zu dem die rechtsextreme Partei Jüdische Stärke zählt. Deren Vorsitzender, Itamar Ben-Gvir, wurde wegen anti-arabischer Hetze und Unterstützung einer jüdisch-terroristischen Vereinigung bereits mehrfach verurteilt. Nun wird er Minister für nationale Sicherheit – und damit ausgerechnet für die Polizei zuständig sein.