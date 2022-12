Große Pariser Moschee klagt Michel Houellebecq

Der Autor prognostiziert „umgekehrte Bataclans“ für Frankreich - als „Widerstandskämpfe“ gegen islamisch kontrollierte Gebiete.

„Wenn ganze Gebiete unter islamischer Kontrolle sein werden, nehme ich an, dass es Widerstandskämpfe geben wird. Es wird Attentate und Schießereien in den Moscheen geben, in den von Muslimen besuchten Cafés, kurz, umgekehrte Bataclans“: In Äußerungen wie diesen sieht die Große Pariser Moschee eine „Aufstachelung zum Hass“. Und hat sich zur Klage entschlossen.

Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat diese Sätze in einem Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray geäußert, das im Dezember in Onfrays Magazin „Front Populaire“ veröffentlicht wurde. Die zwei Männer tauschen sich darin freundschaftlich über das aus, was sie als Niedergang des „Westens“ wahrnehmen.

Suprematismus müsse „trendy“ werden

Houellebecq sieht Anzeichen einer Gegenreaktion auf die ihm zufolge unkontrollierte muslimische Massenmigration aus dem geburtenstärkeren Afrika: „Leute bewaffnen sich. Sie verschaffen sich Gewehre, nehmen Unterricht im Schießen. Und das sind keine Hitzköpfe.“