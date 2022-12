Iran kündigt Militärübungen nahe internationaler Öl-Handelsroute an

Die Übungen beim südostiranischen Hafen Jask und östlich der Straße von Hormus im Arabischen Meer sollen am Donnerstagabend beginnen. Laut der Armee sind auch Drohnen-Einsätze geplant.

Der Iran hat Militärübungen nahe der für internationale Öllieferungen wichtigen Straße von Hormus angekündigt. Die Übungen beim südostiranischen Hafen Jask und östlich der Straße von Hormus im Arabischen Meer würden am Donnerstagabend beginnen, teilte der Vize-Koordinator der Streitkräfte, Admiral Habibollah Sajari, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit.

An den Übungen sollten sich den Angaben zufolge Luft-, Boden- und Seestreitkräfte beteiligen, darunter "Infanterie, gepanzerte und mechanisierte Einheiten des Heeres, Verteidigungssysteme der Luftwaffe, U-Boote und Überwasserschiffe" sowie strategische Bomber. Auch Drohnenübungen für "Einsätze zur Informationsbeschaffung und Aufklärung" seien geplant. Bei ähnlichen Übungen im vergangenen Jahr hatte das iranische Militär berichtet, dass sich zwei US-Drohnen dem Manövergebiet genähert hätten.

Landesweite Drohnenübungen im August

Im vergangenen August führte die iranische Armee landesweit großangelegte Drohnenübungen aus, an denen 150 unbemannte Flugkörper beteiligt waren. Im Juli hatte die Armee während einer Nahostreise von US-Präsident Joe Biden Schiffe vorgestellt, die zum Transport bewaffneter Drohnen geeignet sind.

Irans Erzfeinde USA und Israel beschuldigen Teheran, Drohnen und Raketen für Angriffe auf US-Streitkräfte und mit Israel verbundene Schiffe im Persischen Golf einzusetzen.

Der Westen wirft dem Iran zudem vor, Drohnen an Russland für seinen Einsatz in der Ukraine zu liefern, und verschärfte im Hinblick darauf seine Sanktionen gegen den Iran. Die Führung in Teheran führt jedoch ins Feld, die iranischen Drohnen seien noch vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar an Russland geliefert worden.