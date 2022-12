Serbiens Präsident Vučić als Zündler und Feuerwehrmann im Kosovo

Der serbische Staatschef hat die jüngste Krise im Kosovo mit angeheizt. Jetzt lässt er sich als Problemlöser und Sieger im Barrikadenstreit feiern. Doch in der EU hat er weiteren Kredit verspielt.

Serbiens Staatschef, Aleksandar Vučić, kündigte das Ende des von Belgrad inszenierten Barrikadenkampfs im Nordkosovo persönlich an. „Die Barrikaden werden entfernt, das Misstrauen nicht“, sagte der Chef der nationalpopulistischen SNS in der Nacht auf Donnerstag. Zuvor hatte er ein zweistündiges Treffen mit Vertretern der Kosovo-Serben in Raška abgehalten. Falls Prishtina sich nicht an die von der EU und den USA gegebenen Garantien halten sollte, von einer Verfolgung der Barrikadenbesetzer abzusehen, „werden die Serben den Nordkosovo für immer absperren“.