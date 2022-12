Wie man ein Jahr schon im Voraus vergisst

Die 2020er Jahre verrinnen ineinander wie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr.

Nie ist es schöner in der Stadt, als wenn viele sie verlassen haben. So verlässlich leer wie jetzt ist Wien nur zweimal im Jahr: rund um die Hundstage im August und wenn die restlichen Tage des Jahres ineinander verrinnen und sich nicht mehr viel bewegt. Ein herrlicher Zustand für jene, die hiergeblieben sind.

Es sei denn, sie machen Fehler. Zum Beispiel in ein Möbelhaus zu fahren, in dem sich am 27. Dezember verlässlich ganz Österreich trifft. Es ist offenbar Tradition, noch schnell einen Kasten aufzustellen, ehe das Jahr um ist. Es ist wie beim Auswählen von Babynamen: Wenn man glaubt, einen genialen Einfall zu haben, haben den auch sehr viele andere.

Es ist grundsätzlich ein Fehler, sich als Heimwerkerin zu betätigen. Hilfe ist nicht nur teuer, sondern an diesen Tagen auch sehr fern. Leider ist es (post-)weihnachtliche Tradition, Dinge im Abfluss des Waschbeckens zu versenken, die dort nichts verloren haben. Diesmal waren es weder Ohrringe noch Kontaktlinsen, sondern Erde (bitte keine Fragen) und Grashalme. Das hat man von grünen Weihnachten. Wie bei vielen anderen Dingen ist es auch bei einem Siphon so, dass das Aufmachen kein Problem ist, das Zumachen aber schon. Es tropft nun ganz gewaltig. Und so ziemlich jeder Betrieb ist auf Weihnachtsurlaub. Nun, da das Badezimmer Sperrzone ist, wird die Reparatur anderer Gerätschaften auf nächstes Jahr vertagt.

Apropos, meinem Patenkind habe ich schriftlich alles Gute für 2024 gewünscht. Es war dezent genug, mich nicht auf den Fehler hinzuweisen (oder macht sich womöglich Sorgen über meinen Geisteszustand). Ein ganzes Jahr schon im Voraus zu vergessen, das gelingt nur in den 2020er-Jahren, die ähnlich ineinander übergehen wie diese Tage zwischen den Jahren. Darüber geschrieben haben übrigens The Cure schon 1985 mit „In Between Days“. Da heißt es: „Yesterday I got so old, it made me want to cry.“ So schnell kann das gehen, über Nacht gealtert, aber es ist immer noch 2022.



