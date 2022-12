Zehnjähriger Skifahrer bei Zusammenprall mit Drehkreuz schwer verletzt

Der Bub konnte vor dem Einstieg der Talstation nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das dortige Drehkreuz. Der Zehnjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Ein zehnjähriger Bub aus Deutschland ist Donnerstagvormittag beim Skifahren in der Skiwelt Wilder Kaiser in Scheffau (Bezirk Kufstein) schwer am Oberschenkel verletzt worden. Der Schüler fuhr laut Polizei in Richtung Südhanglift talwärts, konnte schließlich vor dem Einstieg der Talstation nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das dortige Drehkreuz. Der Zehnjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Zudem ereigneten sich am Donnerstag in Tirol zwei weitere Skiunfälle mit Schwerverletzten. Im Kühtai im Bezirk Imst konnte ein 52-jähriger Snowboarder nicht mehr ausweichen und fuhr einer 34-Jährigen über die Skier. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die 34-Jährige zunächst zu einem Arzt nach Kühtai gebracht und anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik überstellt.

In Obergurgl im Tiroler Ötztal kam es wiederum zu einer Kollision zwischen einer 59-jährigen Engländerin und einer unbekannten Skifahrerin. Beide kamen laut Polizei ebenfalls zu Sturz, wobei die 59-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Die Unbekannte kümmerte sich zusammen mit anderen Personen an der Unfallstelle um die Verletzte. Diese wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Die Zweibeteiligte blieb unverletzt. Ihre Identität war nicht bekannt, da keine Daten ausgetauscht wurden. Die Exekutive bat Zeugen der Kollision bzw. die unbekannte Wintersportlerin, sich zu melden. Bei der Frau, die mit einer männlichen Begleitung unterwegs war, handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Deutsche, hieß es.