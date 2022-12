Mikaela Shiffrin kurvt zum Semmering-Hattrick

US-Star Mikaela Shiffrin ist nicht zu stoppen, sie gewann auch das dritte Semmering-Rennen und hält damit bei 80 Weltcupsiegen. Und die ÖSv-Frauen? Wieder ohne Top-10-Platz.

Mikaela Shiffrin dominiert nach Belieben und gewinnt auch den dritten Technik-Bewerb auf dem Semmering. Die vom Steirer Mark Mitter betreute Amerikanerin siegte diesmal in ihrer Spezialdisziplin, dem Slalom, vor der Schwedin Anna Swenn-Larsson (+0,72 Sek.) und ihrer Landsfrau Paula Moltzan (+0,79).

Es ist Shiffrins 80. Weltcupsieg (50. im Slalom) – damit kommt sie dem Rekord von Lindsey Vonn (82) immer näher. Auch die Ski-Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark (86) wird Shiffrin in naher Zukunft, in dieser Form, überbieten. Sie hat wie 2016 alle drei Technik-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Semmering gewonnen.

Und die ÖSV-Starterinnen?

Für die ÖSV-Frauen läuft auch im dritten Rennen auf dem vermeintlichen „Zauberberg“ alles, nur nicht magisch. Es folgte erneut ein sehr ernüchterndes Rennergebnis. Katharina Liensberger verpasste nach einem Fahrfehler das Finale. Beste Österreicherin wurde Katharina Truppe als 13.

Wie fällt die Analyse im Skiverband wohl aus? Liegt die Schuld am Material, den Trainern, zu vielen Fahrfehlern? In dieser Form droht bei der WM in Courchevel eine herbe Enttäuschung. (red.)