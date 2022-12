Last-minute-Tipps für die letzte Nacht des Jahres

Drucken

Hauptbild • Wer zum Jahreswechsel noch nichts vorhat, kann jedenfalls in die Innenstadt: Der Silvesterpfad ist wieder da. • picturedesk.com

Wer nach zwei ruhigen Jahreswechseln vergessen hat zu planen, hat durchaus noch kurzfristige Möglichkeiten: vom Silvesterpfad über Käsepakete bis hin zum Sommerrodeln angesichts der milden Temperaturen.

Fast hätte man sich schon daran gewöhnt, mehr oder weniger schaumgebremst ins neue Jahr hineinzufeiern: Nach zwei Jahren Pandemie wird Silvester nun endlich wieder wie früher. Zumindest: fast. Statt im kleinen Kreis brettspielend auf den Jahreswechsel zu warten, kann groß gefeiert werden – auch wenn es das traditionelle große Feuerwerk in Wien nicht mehr gibt. Für alle, die aus der Übung gekommen sind, was die Silvesterplanung angeht: Ein paar Last-minute-Tipps für die letzte Nacht des Jahrs in und um Wien.

Klassiker

Er ist wieder da: der Wiener Silvesterpfad. Zum 31. Mal wird die Wiener Innenstadt zur Partymeile, von 14 bis 2 Uhr früh gibt es an sechs Locations zwischen Freyung und Neuem Markt Unterhaltung von Pop bis Walzer. Am Graben werden ab Nachmittag Gratistanzstunden für den Mitternachtswalzer veranstaltet, am Neuen Markt ein Kinderprogramm, aber Achtung: Der Rathausplatz ist heuer nicht dabei. Genauso wie das große Feuerwerk. Wer es trotzdem glitzern sehen will: Bei der Jahreswechselparty im Prater ab 20 Uhr gibt es eine pyrotechnische Bühnenshow.