Justizkreise: Suu Kyi zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt

Das Militär hatte in Burma 2021 die Regierung von Suu Kyi gestürzt und die Macht übernommen. Nun wurde die 77-Jährige zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt.

Die abgesetzte Regierungschefin von Burma, Aung San Suu Kyi, ist am Freitag zu einer weiteren mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, sprach ein Gericht die 77-Jährige in einem Korruptionsprozess in allein fünf Anklagepunkten schuldig. Suu Kyi, die in früheren Prozessen bereits zu 26 Jahren Haft verurteilt wurde, muss damit um weitere sieben Jahre hinter Gitter.

In dem Prozess ging es um den Verleih eines Regierungshubschraubers an ein Regierungsmitglied. Suu Kyi wird vorgeworfen, Regeln nicht befolgt und damit "Schaden für den Staat" verursacht zu haben. Auf jedes dieser Vergehen stehen bis zu 15 Jahre Strafe.

Das Militär hatte in Burma im Februar 2021 die gewählte Regierung von Suu Kyi gestürzt und die Macht übernommen. Die Friedensnobelpreisträgerin ist seitdem in 14 Anklagepunkten für schuldig befunden worden, die von Korruption über die illegale Einfuhr von Walkie-Talkies bis zu Verstößen gegen das Gesetz über Amtsgeheimnisse reichen. Die Friedensnobelpreisträgerin hat alle Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen

(APA/Reuters/AFP)