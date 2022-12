Thiem dank Wildcard im Hauptbewerb der Australian Open

Es ist offiziell: Der 29-Jährige wird beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit einer "Freikarte" aufschlagen. 2020 stand Thiem in "Down Under" im Finale.

Die Teilnahme von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem am Hauptbewerb der Australian Open (ab 16. Jänner) ist nun auch offiziell gesichert. Wie die Veranstalter am Freitag bestätigten, erhält der 29-Jährige eine Wildcard. Als damalige Nummer 105 der Welt hatte der Niederösterreicher Anfang Dezember den Cut verpasst, darauf aber erklärt, beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit einer "Freikarte" bedacht zu werden. Thiem stand 2020 "Down Under" im Finale.

Auch im Einzel-Hauptfeld der Frauen wird Österreich bei den Australian Open definitiv vertreten sein. Österreichs Nummer eins, die Vorarlbergerin Julia Grabher, schaffte es als aktuelle Nummer 83 der WTA-Rangliste auf die Nennliste. Die Qualifikation für das erste Major des Jahres beginnt am 11. Jänner, die Hauptbewerbe starten fünf Tage später.

(APA)