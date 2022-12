Wird es im nächsten Jahr wieder Frieden geben?

Wie kann man den Krieg in der Ukraine beenden? Die Krim könnte unter internationale Führung gestellt werden. Für die Ukraine braucht es einen Marshallplan. Gedanken für ein Umdenken.

Es ist klar, Russland hat den Krieg begonnen. Es hat 2014 die Krim annektiert, sich jetzt neue Provinzen einverleibt. Belarus ist ein Vasall, in Aserbaidschan und Armenien herrscht eine brüchige Waffenruhe. Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat davon geträumt, in wenigen Tagen ein kleiner Zar oder Stalin zu werden. Zurück zur Großmacht wäre ihm wichtig. Auf der anderen Seite will die Ukraine ihr ganzes Gebiet zurückhaben, inklusive Krim und Donbass: ohne Abstriche, sonst kein Frieden. Auch das wird schwer zu erreichen sein.