EU-Ölpreisdeckel und Sondersteuer: Moskau droht, Exxon klagt

Exxon klagt gegen die EU-Solidarabgabe für Ölkonzerne, Russland reagiert mit einem (zahmen) Exportverbot auf den umstrittenen Ölpreisdeckel. Doch die Chancen, dass Europas Krisenpolitik hält, stehen gut.

Wien. Der amerikanische Erdölmulti Exxon Mobil zieht wegen der Einführung einer Übergewinnsteuer für Ölkonzerne gegen die Europäische Union vor Gericht. Die Kommission habe ihre gesetzgeberischen Kompetenzen überschritten, argumentiert der Branchenriese in seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Mit diesem Schritt, über den zunächst die „Financial Times“ berichtet hat, stellt sich das bisher prominenteste Unternehmen aus dem Westen gegen die Krisenpolitik der Europäischen Union.

Wie berichtet, hat Brüssel eine ganze Reihe an Maßnahmen ohne Einbindung des EU-Parlaments beschlossen, um Geld von den Profiteuren der Energiekrise zu den leidtragenden Kunden umzulenken. Die Preisdeckel für Strom, Erdöl und Erdgas zählen ebenso dazu wie die Solidaritätsabgabe für Ölkonzerne. Nur gegen diese „kontraproduktive“ Maßnahme richte sich die Klage von Exxon, betonte ein Sprecher des Konzerns. Ölkonzerne, die 2022 und 2023 ein Gewinnwachstum von über zwanzig Prozent gegenüber 2018 bis 2021 erwirtschaftet haben, sollen zumindest ein Drittel dieser „Übergewinne“ abgeben müssen. Exxon hat allein im dritten Quartal einen Rekordgewinn von fast 20 Milliarden US-Dollar (18,8 Mrd. Euro) ausgewiesen. In Summe müsse das Unternehmen für 2022 etwa zwei Milliarden Dollar an Solidaritätsabgabe leisten, rechnete Exxon im November vor. Das untergrabe nicht nur das Vertrauen der Anleger, sondern schrecke auch vor weiteren Investitionen auf dem Kontinent ab, warnte Exxon.

Die EU-Kommission reagierte betont gelassen auf das Bekanntwerden der Klage. Man habe die Angelegenheit zur Kenntnis genommen, nun sei es Sache des Gerichts, eine Entscheidung zu fällen, hieß es am Donnerstag lediglich. Die Brüsseler Behörde betonte jedoch, dass die betroffenen Maßnahmen ihrer Ansicht nach in vollem Umfang mit EU-Recht vereinbar sind. Stoppen kann Exxon die Steuer mit der Klage ohnedies nicht mehr. Ein endgültiges Urteil ist frühestens in ein bis zwei Jahren zu erwarten.

Zahme Antwort auf Ölpreisdeckel

Exxon ist nicht das erste Unternehmen, das gegen die Übergewinnsteuern vor Gericht zieht. Auch ein italienischer Windkraftbetreiber und ein spanischer Öl- und Gaskonzern gingen juristisch gegen nationale Steuern vor. Und auch Brüssels andere Maßnahmen gegen die Energiekrise sind alles andere als unumstritten. So haben Firmen wie Exxon lang gegen die Einführung eines Gaspreisdeckels lobbyiert und vor möglichen Verwerfungen an den Märkten gewarnt. Ohne Erfolg. Ähnliche Sorgen verbreiteten Branchenexperten auch rund um den bereits zuvor beschlossenen Preisdeckel auf russische Erdölimporte. Moskau könne seine Lieferungen einstellen, der Markt aus den Fugen geraten, hieß es.

Der Ölpreisdeckel zwingt internationale Ölhändler bekanntlich, für russisches Erdöl, das via Schiff transportiert wird, weniger als 60 Dollar je Fass zu bezahlen. Sonst sollen westliche Versicherer, die den Markt in diesem Bereich beherrschen, den Tankern die Versicherung verweigern. Am Dienstag hat Wladimir Putin offengelegt, wie er auf den Preisdeckel reagiert, den die EU mit den größten westlichen Industrienationen (G7) und Australien beschlossen hat. Die Antwort des Kreml fiel milder aus als gedacht.