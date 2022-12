Neue Formate bei Puls 4, neue Staffeln bei ATV

Zum Jahreswechsel gibt es neue Formate und neue Staffeln diverser Reality-TV-Formate. Ein Überblick.

Liedzeilen eignen sich bekanntlich gut für Film und Fernsehen. Und so folgt Puls 4 unter dem Titel „Very Good For Hollywood“ ab 3. Jänner zwar nicht den Steirermen in die USA, sondern etwa der Wienerin Simona, die als Match-Makerin Hollywood unsicher macht und auf das eigene große Liebesglück hofft, oder dem Promi-Koch Bernhard aus Oberösterreich, der vom eigenen Restaurant träumt.

Ab demselben Tag gibt Puls 4 in „Junges Geld - Uns gehört die Welt“ Einblicke in das Leben glamouröser „Austro-Millionäre“. Raten und Kochen dürfen Promis ab der zweiten Jännerwoche in zwei neuen Formaten: „Cooking Comedians“ (mit Gerald Fleischhacker und Haubenköchin Viktoria Fahringer) startet genauso wie die Rateshow „Und wer hat's erfunden?“ (u.a. mit Gerda Rogers, Caroline Athanasiadis, Toni Polster, Meinrad Knapp, Peter Klien und Werner Gruber) am 9. Jänner.

Mehr und mehr Reality-TV

Keine neuen Formate, dafür neue Staffeln gibt es Anfang Jänner bei ATV. So gehen „Alles Liebe“, „Teenager werden Mütter“, „Mei potschertes Lebn“, „Mein Gemeindebau“, und die True-Crime-Sendung „Ungelöst - Cold Case Austria“ in die nächste Runde, mit den „Bauer sucht Frau“-Eventfolgen steht ein Wiedersehen mit Bäuerinnen und Bauern an.

Dass Reality-Formate nach über zwanzig Jahren noch stetig nachgeliefert werden, liegt nicht zuletzt an der für Sender durchaus profitable Kosten-Nutzen-Rechnung.

(APA/red)