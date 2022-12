Audienz bei Fußballkönig Pelé

Drucken

Hauptbild • Pelé - sein Lächeln bewegte jeden • APA/dpa/Achim Scheidemann

Es gibt Gespräche, die einfach unvergessen bleiben – wie mit Weltstar Pelé, der 2003 auf PR-Tour in Wien war – und so leidenschaftlich über den Fußball referierte.

Eine kleine blaue Pille erfüllt vielen Männern ihren Traum. In einem Fall jedoch bereitete Viagra auch ohne Gebrauch flott eine Nebenwirkung: Gänsehaut. Weil der Gesprächspartner lächelte, den Weltfußball so rührend schilderte, sich ungeachtet aller Termine und Zwänge Zeit nahm, jedes Drängen der PR-Berater ignorierte und 30 Minuten lang im Hotel Imperial munter über Zinédine Zidane schwärmte, David „Beckman“ belächelte und sich an einen „Presse“-Kollegen erinnerte, mit dem er einst in New York gaberlte: Pelé.

Edson Arantes do Nascimento war im November 2003 guter Dinge. Viagras fünfjähriges Jubiläum führte die Seleção-Ikone, den dreimaligen Weltmeister, Schützen von 1301 Toren in 1390 Spielen und Jahrhundert-Kicker mit einer Werbetour rund um den Erdball – also auch nach Wien.