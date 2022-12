Xi-Vertrauter Qin wird neuer chinesischer Außenminister

(c) APA/AFP/CNS

Chinas Botschafter in den USA, Qin Gang, wird neuer Außenminister der Volksrepublik. Der 56-jährige Vertraute von Präsident Xi Jinping löst Wang Yi ab, der das Amt die vergangenen zehn Jahre innehatte, wie der staatliche Hörfunk am Freitag berichtete. Der 69-jährige Wang wurde im Oktober in das Politbüro der Kommunistischen Partei berufen und soll dort eine größere Rolle bei außenpolitischen Fragen übernehmen.

Qin hatte zuvor bereits als Sprecher des Außenministeriums gearbeitet und war auch an der chinesischen Botschaft in Großbritannien. Von 2014 und 2018 war er Protokollchef von Präsident Xi.

(APA)