Der Berg ruft nicht – er ist nur da

Die Protagonistin von Silke Stamms Roman „Hohe Berge“ kämpft mit schlecht gewachsten Fellen, stickigen Hütten-Schlafräumen, Macho-Tourengehern und einer aufkeimenden Liebe. Wie eigentümlich fesselnd.

Ach, die Berge, wie mächtig und stattlich sie doch sind, wenn Dichter sie beschreiben, wie dräuend und erhaben und gleißend mit ihren weithin sichtbaren Kronen aus Schnee und Eis. Sind sie Schauplatz von Romanen, tragen sie oft klingende Namen: Mount Everest – hier spielt das „Größere Wunder“ von Thomas Glavinic, diese wunderbare Bubenfantasie. Oder Kilimandscharo – dort gerät Matthias Polityckis Held namens Hans in einen Schneesturm. Der Mensch und die Elemente. Die Niederungen und der Gipfel. Der Mann und sein Ringen. Und ja, bei Glavinic wirkt sogar der Kampf gegen die ihn im Basislager plagende Diarrhoe irgendwie heroisch. Dass man, um den „Berg zu bezwingen“, die eigenen Grenzen überwinden muss, gehört dazu.

Die in Hamburg lebende Autorin Silke Stamm hat nun einen ganz anderen Berg-Roman vorgelegt. Er spielt in den Alpen, es ist Frühling, unten im Tal hat es längst getaut. Unsere Protagonistin – ja, eine Frau – ist mit einer Gruppe von Alpinisten unterwegs. Es ist eine geführte Ski-Tour, jeder hier weiß, dass ein Alleingang zu gefährlich wäre, auch wenn das nicht der Himalaja ist, sondern nur eine namenlose Gebirgskette irgendwo in der Schweiz, die keine Profis anzieht und auch keine reichen Männer in der Midlife-Crisis. Die Route führt zwar an mehreren Gipfeln vorbei, die scheinen aber fast Nebensache zu sein. Man begrüßt sich oben per Handschlag, schießt ein paar Fotos, und dann fährt man mit den Skiern wieder ab.

Wo ist dasPlumpsklo?

In diesem Roman geht es scheinbar um Kleinigkeiten. Darum, wie man die Decken in der Hütte faltet, zweimal längs und dann zweimal quer. Um die Frage, ob man frühmorgens das Plumpsklo auch ohne Stirnlampe findet. Um die Felle der Skier, die richtig gewachst sein müssen, sonst bleibt man picken. Es wird eine Menge Schnee geschmolzen, für Tee, zum Zähneputzen, fürs Nudelwasser, penibel der Rucksack eingeräumt. Die Reste des Frühstücks, ein Marmeladebrot, werden in eine Serviette gewickelt und eingepackt, man wirft nichts weg, da oben. Und wenn man dann unterwegs ist, vor dem Morgengrauen, ist auch nicht die Rede von erhabener Schönheit und unberührter Natur. Die Route führt abwechselnd bergauf und bergab, an Abrissen und Felsblöcken vorbei, dauernd muss die Gruppe die Skier ab- und wieder anschnallen, und unsere Protagonistin hat bald Druckstellen an den Handballen von der Bedienung der Bindungen.