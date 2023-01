Im Wohnblock mit Sorokin und Charms

Ein Roman im Roman inklusive Wahnvorstellungen: Zaza Burchuladzes „Zoorama“.

Um gleich mit der Tür ins Haus, besser: in den Wohnblock zu fallen, der in „Zoorama“ eine prominente Rolle spielt, sei gesagt, dass dieses Buch anstrengend ist, und zwar durch die Kombination fast genial anmutender Textstrecken mit solchen, die – ist das Taktik? – in ihrer Monotonie und gleichzeitigen Überdrehtheit schlicht ermüden. Bis das ermüdete Auge wieder an einem Satz kleben bleibt, der in seiner luziden Erkenntnis eine Einsicht philosophischer Größe öffnet: selten hat jemand so großartig über das Schreiben an sich geschrieben.

Hier erzählt eine Ich-Figur, „Burchuladze selbst“, beziehungsweise eine auf die Spitze psychischer Überlastung getriebene, satirische Version seiner selbst im deutschen Exil, angereichert durch die eigene Übersetzungsarbeit; seine Übertragung von Daniil Charms' Werken ins Georgische ist „Zoorama“ deutlich anzumerken. Die Schilderung von Wahnvorstellungen eignet sich wunderbar für die Aufnahme von Elementen absurder Literatur nach Charms-Art; vermischt mit einer Portion Ekelprosa wirkt das allerdings manchmal so, als müsse Burchuladze die großartigen Stellen unbedingt wieder konterkarieren.

Der Ich-Erzähler soll das Manuskript eines Bekannten lesen und ist nicht glücklich. Leider müssen wir da auch durch. „Wörterausstellung“ heißt das Machwerk, es berichtet vom Leben der Bewohner eines Wohnkomplexes namens Norma (ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Wladimir Sorokin, der in der Sowjet-Spätzeit einen Roman dieses Titels schrieb, ebenfalls mit Roman-im-Roman-Motiv). Im „Norma“ wuchert Müll, Kinder verschwinden, Ratten besetzen den Innenhof. Irgendwann werden sich lange Passagen über Müll mit langen Passagen über das Schreiben überkreuzen: Nun gut, auch das erkennen wir geübte Leser als Absicht – wie auch die wuchtige Sozialkritik.

Wissenslücken schließen

An uns, die wir geübt im Lesen sind, richtet sich Burchuladze, selbst ein belesener Mensch, das springt aus jeder Seite dieses Buchs. Leider hat der Verlag auf jede Art von Anhang verzichtet hat; wer sich noch nie auf den abgelegeneren Pfaden der russischen Literatur sowie jener des postsowjetischen Raums bewegt hat, wird über Namen wie Olga Bergholz stolpern, bekannt für ihre Gedichte aus der Blockade von Leningrad; oder Ossip Mandelstam, inhaftiert wegen eines Schmähgedichts auf Stalin und umgekommen im Gulag – eine Wissenslücke, die man leicht hätte schließen können, ohne das Publikum in Richtung Suchmaschine zu drängen. Das umso mehr, als Burchuladze den genuinen Drang hat, über die Gequälten und Ermordeten in einem Gestus der Verneigung zu schreiben (warum aber der Begriff „Wucherjude“ vorkommen muss, bleibt ein Rätsel, trotz aller ironischen Erzählhaltung).

Manche direkten Zitate (die Apotheke und die Straße auf Seite 192 sind astreiner Aleksandr Blok, ein Poet des russischen Symbolismus) flutschen also unbemerkt durch – und wenn auch das Taktik sein soll, dann ist sie in einem Zeitalter, das nur mehr das Eigene glaubt und Verweise auf Tatsachen für zunehmend unzulässig hält, auf fast traurige Weise solipsistisch.

Zaza Burchuladze Zoorama Roman. Aus dem Georgischen von Sybilla Heinze. 320 Seiten, geb., € 24,70 (Tropen)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)