Mich trösteten Schweine aus Marzipan

In der Stadt ist es laut, und auf dem Land tut die Stille weh. Da erinnere ich mich lieber an frühere Jahreswechsel: An damals, als mein Bruder mutig war und ich voller Angst. Dass der Skilehrer ein schöner Mann war und gut roch, half mir wenig.

In der Kindheit war alles besonders. Jede Feier schien ewig zu dauern. Am Silvesterabend veranstaltete mein Vater einmal eine Lagerfeuerparty auf dem Feld hinter unserem Haus. Das Feuer loderte, knackte und knisterte. Es züngelte bis in den Himmel hinauf. Ich war fasziniert, wie hoch es war, hatte so etwas noch nie gesehen. Es überraschte meinen Verstand, der klein war wie ich. Ich weiß noch: Mein Vater gab mir eine dieser Wunderkerzen zum Spielen, von denen ich begeistert war. Sie sprühte und schickte kleine Fleckchen Helligkeit in die Luft. Stundenlang konnte ich in das Sternengehagel starren. Ich ging beim Betrachten verloren.

Dann aßen wir Fleischfondue und gossen Blei. Aus den Formen der Figuren deuteten wir lachend unsere Zukunft. Und wenn mein Bruder und ich brav waren, durften wir nach dem Walzertanzen noch „Dinner for One“ im Fernsehen anschauen, einen legendären Kurzfilm in Schwarz-Weiß, in dem ein Butler immer wieder über den Kopf eines Eisbären stolpert.

Das ist lange her, und inzwischen gibt es weniger zu feiern. In der Stadt ist es laut und unruhig, und am Land tut die Stille weh. Jeder weiß: Das letzte Jahr hatte es in sich. Es gibt Krieg, und nicht nur den in Russland, auch den im Jemen. Und überhaupt: Dass es seit meiner Geburt keine einzige Sekunde gab, in der kein Krieg herrschte, finde ich erschütternd. Der Krieg sei der Vater aller Dinge und König aller, schrieb der griechische Philosoph Heraklit. Ich muss zugeben: Ich will so einen groben Vater eigentlich nicht haben.

Silvester hatte für mich als Kind etwas Magisches. Freilich wusste ich nichts vom Ursprung dieses Festes, wusste nicht, dass der Begriff von lateinischer Herkunft ist und auf den Wortstamm „silva“, also „Wald“, zurückgeht. Tatsächlich: Der lateinische Vorname heißt ins Deutsche übersetzt so viel wie „Waldbewohner“ oder „der zum Wald Gehörende“. Hätte ich das als Kind gewusst, dann hätte es mir wahrscheinlich gefallen, aber wirklich wichtig wäre es mir nicht gewesen. Das Wesentliche an diesem Tag waren nämlich das Fondue, das Feuer, die Süßigkeiten und das Bleigießen – und vor allem das Aufbleiben bis tief in die Nacht hinein, in der alles nach Abenteuer roch.

Knallkörper und Stanniolpapier

Angesichts der Weltlage tut es heute fast weh, sich an idyllische Kindheitstage zu erinnern, in denen man einfach nur das Explodieren von Knallkörpern bestaunte und Schokolade in Schweineform aus Stanniolpapier schälte. Aber dieser Schmerz ist notwendig, ihn zuzulassen ist gut, und außerdem: Erinnerung ist stets der Kern meiner Texte. Immer wieder kommt es, wenn ich schreibe, zu einem Oszillieren zwischen den unterschiedlichen Zeitebenen, gestern und heute, Kindheit, Gegenwart, Zukunft und Traum – das alles scheint ineinanderzustecken, miteinander verbunden zu sein wie verfilzte Haare. Wie auch nicht: In Wahrheit ist, schenkt man der Gehirnforschung Glauben, jedes Erinnern ein Vergessen: ein Erlebnis wird so oft im Kopf abgespult, bis sich die gesamte Information gelöscht hat. Dies geschieht durch ein permanentes Überlagern der Schichten und Bilder in unserem Gehirn.

Man kann so einen Prozess mit einem Satz vergleichen, der immer wieder aufs Neue ge- und dabei überschrieben wird, bis schließlich die Schrift dermaßen fett und angereichert aussieht, dass sie nur noch an einen Strich erinnert: Das Ausgangsmaterial verwischt, wird diffus, lässt sich nicht mehr wirklich erkennen. Diesen Ablauf kann man auch mit einem Phänomen aus der Musik vergleichen: Ähnlich wie mit den Bildern in unserem Kopf verhält es sich metaphorisch gesehen nämlich auch mit den Frequenzen. Denn schichtet man alle Tonhöhen übereinander, so erhält man weißes Rauschen: ein Überangebot an Information.

Doch der Vorgang des Überschreibens – für Schriftsteller ja von besonderem Wert, weil wir auf lange Reisen mit Worten und Geschichten gehen, diese drehen, wenden und zusammenstöpseln, bis wir sie in eine Form gebracht haben, die uns für den Moment zumindest ein wenig beruhigt – ist nicht das Einzige, das geschieht, während sich unser Gehirn erinnert. Jedes Mal, wenn wir ein Bild der Vergangenheit aufrufen, geht außerdem auch ein weiteres Detail verloren. Hin und wieder kommen neue Elemente hinzu, die sich assoziativ zu den Bestehenden verhalten. Das erinnert an die Stille-Post-Spiele im Kindergarten oder aber auch an die Entstehung von Gerüchten. Dennoch, es bleibt festzustellen: „To remember is to forget.“ Wie lange also werden die Momente am Feuer damals am Silvesterabend noch in meinem Kopf existieren? Und: Haben die Bilder, die ich jetzt vor mir sehe, überhaupt noch etwas mit dem tatsächlich Erlebten gemein? Ich weiß es nicht. Überhaupt weiß ich wenig, obwohl ich inzwischen doch schon 37 Jahreswechsel erleben durfte.

Ich habe auch eine nicht so schöne Erinnerung an Silvester und die mit dem Fest verbundenen Ferien: die des Skiurlaubs, der meist zur selben Zeit stattfand. Von Anfang an hasste ich das Skifahren. Ich war darin nicht besonders gut. Wenn ich mich länger auf der Piste befand, fühlte ich mich, als wäre ich zu Eis geworden. Das Liftfahren war mühsam. Alles begann schon beim Anstellen! Immer war die Schlange lang, immer waren die Menschen laut und störten mich bei meinen Träumen. Münder drängten sich gefährlich nahe an mich heran, Körper schoben mich durch die Gegend. Ich war klein, und man übersah mich. Ich verkroch mich hinter der Skibrille, unter der Pudelmütze, und hielt die Hand meines Bruders. Ich tat so, als würde ich ihn beschützen, aber in Wahrheit hatte ich furchtbare Angst. Ich schwitzte unter dem Anorak, in den ich mich eingesperrt fühlte, und kam mir vor wie eine Astronautin, die irgendwo zwischen Erde und Mond im All hängen geblieben ist.

Der kleine Bruder indes war sehr mutig. Er klebte gar nicht fest an mir, sondern ich an ihm. Dann kam der Moment: Der Lift raste heran. Ich musste mir ein Ding zwischen die Beine klemmen. Zuerst scheiterte ich daran, die Schnur zu fassen zu kriegen. Dann erwischte ich sie, schaffte es aber nicht, dieses seltsame Runde in den Griff zu kriegen. Beim dritten Mal gelang mir dies zwar, doch ich blieb nicht in der Spur, sondern fiel schon nach drei Sekunden um – und musste mir rasch die Skier abschnallen und wieder zu meiner Ausgangsposition zurücklaufen. Als ich es dann geschafft hatte und neben meinem Bruder vor der Skilehrerin stand, wurde jedoch nichts besser, wie ich zunächst gehofft hatte. Denn da, wo wir uns jetzt befanden, war es steil. Verdammt hoch oben.

Ich hatte Angst. Ich war ein Kind, das Höhlen liebte. Mit dem Kopf grub ich vorzugsweise Löcher in meine Polster oder schob Buchdeckel davor, und ich liebte es, mich zu verkriechen. Am liebsten lag ich mit einem Buch im Bett oder auf einer Wiese, geschützt im Schatten eines Baumes, las und träumte vor mich hin. Die einen meinten, es läge an einer Art Calcium-Carbonicum-Mangel. Die anderen meinten, das wäre Hypersensibilität. All das spielte für mich keine Rolle: Am sichersten fühlte ich mich, wenn ich mich verkriechen konnte.

So begann der erste Tag in der Skigruppe, und ich stellte mich bald schon als eine sehr untalentierte Fahrerin heraus. Ich fror, zitterte, verlor immer wieder einen meiner Stöcke und konnte mit den anderen in keinster Weise mithalten. Ich wurde immer missmutiger. Dass mein Skilehrer ein schöner Mann war und gut roch, half da leider wenig. Aber als Kind vergisst man schnell, und so trösteten mich die Marzipanschweinchen und die Schokoladenpilze über mein Versagen auf der Piste hinweg.

Heute ist es schwieriger, Trost zu finden. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr stellt sich folgende Erkenntnis ein: Heute ist das Virus der Spiegel des Todes. Und je mehr das Leben ein Kämpfen, ein Überleben ist, desto größer die Angst vor dem Tod. Je mehr wir gegen unsere natürlichen Zustände ankämpfen, uns selbst zu optimieren, umso unglücklicher werden wir – und umso mehr Angst haben wir, zu sterben, denn das Leben ist unerfüllt.

Beschäftigt mit Zählen und Messen

Das habe ich im letzten Jahr bei vielen Menschen gespürt, die mir nahestanden. Und auch bei mir selbst. Mit Medikamenten, Facebook und Netflix soll dieses Loch gefüllt werden – vergebens. Denn da, wo wir suchen, ist nichts zu finden. Self-Tracking dient der Optimierung der Körperfiguren, wir wissen, wie wir uns kleiden, wie viel wir schlafen müssen, um alt zu werden. Aber wir sind so beschäftigt mit dem Zählen, Messen und dem Beantworten unserer E-Mails, dass uns der Sinn des Lebens abhandenkommt. Wir altern, doch es fällt uns zusehends schwerer, das Leben sinnvoll abzuschließen. Daher: konservieren! Wir versuchen, das Leben zu verlängern, weil wir es nicht leben. Wir häufen Kapital gegen den Tod an. Und je näher er rückt, je größer dieses Loch wird, umso mehr versuchen wir, es zu stopfen.

So sind wir paradoxerweise zu lebendig, um zu sterben, aber zu tot, um zu leben. In dieser Hinsicht werden wir dem Virus, dem toten Leben, immer ähnlicher. Wir nagen als Zombie an uns selbst. Das andere als Feind wird zum Verschwinden gebracht. Den Krieg führt man hier mit seinem inneren und äußeren Selbst – und zwar im Sinne der Ausbeutung, der Kapitalisierung und Ausschlachtung des eigenen Körpers, der eigenen Psyche. Und das ist auf eine andere Art und Weise genauso schlimm wie der Krieg mit Waffen. Wie weiter?

Eigentlich möchte ich meinen Jahreswechsel besinnlich gestalten, möchte langsamer und toleranter werden. Mein Vorsatz für 2023 ist, Frieden zu schaffen, soweit ich es kann – innen und außen. Vielleicht helfen mir dabei ja meine Kindheitserinnerungen.

