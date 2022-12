Was fang ich zu Silvester an?

Silvester. Unsere großen Autoren hatten ein zwiespältiges Verhältnis zum Jahreswechsel. Privat machte sie Silvester depressiv, Hoffnung und Zauber gab es nur in der Dichtung.

Viel hat uns der wortmächtige Goethe nicht mitzuteilen über sein privates Silvester. Am 31. Dezember 1777 notierte er in seinem Tagebuch: „Abends zu Hause. Aufgeräumt das alte Jahr.“ Was hier erledigt wurde, wird unserer Fantasie überlassen. Wurden ausstehende Honorare eingefordert? Die Steuererklärung erledigt, Papierkram geordnet? Ein zutiefst menschlicher Zug ist jedenfalls: Nach dem Aufräumen stellt sich ein Zustand der Befriedigung ein. Man hat das Gefühl, den nächsten Tag, das nächste Jahr gut sortiert zu beginnen. So heißt es dann in seinem Tagebucheintrag vom 1. Jänner: „Rein ruhig hatte das alte Jahr zusammengepackt.“ Aber gleich wieder meldete sich im neuen der Alltag zurück: „Kam der Herzog, viel geschwätzt über innre und äußere Zustände.“

Einer, der oft mit Goethe verglichen wurde, Thomas Mann, zeigte zu Silvester 1912 ebenfalls Nüchternheit: Er hatte zwar seine Schwiegermutter nach München in die Mauerkircherstraße eingeladen, sich dann aber um elf Uhr ins Bett verabschiedet: „Ihr wisst, ich muss morgen früh raus.“ Doch sein Verhalten ist leicht erklärbar: Das Verhältnis zwischen Hedwig Pringsheim und dem „Schwiegertommy“ war nie friktionsfrei. Sie hielt ihn als Ehemann für eine Katastrophe, „nun ja, er ist gottlob nicht meiner“, schrieb sie einmal.

Der neue Kalenderblock

1933 feierte Thomas Mann Silvester ohne die Schwiegermutter, er war inzwischen im Schweizer Exil und verbrachte den Abend mit Tochter Erika und Freund Hans Reisiger, trank sogar zwei Gläser Sekt, obwohl ihn ein Zustand von „Müdigkeit, geistiger Mattigkeit, Überdruss“ plagte. Eine halbe Stunde vor Mitternacht wurde noch einmal der Weihnachtsbaum erleuchtet und Punsch getrunken. „Ich habe, was mir immer ein bedeutender Moment ist, den neuen Kalenderblock eingespannt, und es freut mich, dass diesmal die Festtage rot sind“, notierte er im Tagebuch. Dank Phanodorm, seinem Schlafmittel, war die Nacht gut. Ein Jahr danach, zu Silvester 1934 schrieb er: Die „Bewegung“ in Deutschland, die ihn aus dem Land vertrieben hatte, schien ihm „abgehalftert“ und „niedergebrannt“. Ihr Verfall würde wohl bald zu einem Umsturz führen: „Geb' es Gott.“ Ein Irrtum.

Franz Kafka blätterte am 31. Dezember 1911 sein Tagebuch durch. Er suchte eine Stelle, die er dem Freund Max Brod vorlesen könnte. Das Ergebnis war deprimierend: „Nun habe ich bei dieser Überprüfung weder gefunden, dass das bisher Geschehene besonders wertvoll sei, noch dass es geradezu weggeworfen werden müsse. Mein Urteil liegt zwischen beiden.“ Am letzten Tag des Jahres 1914 versuchte er sich an einem Resümee des im Jahr zuvor Geschriebenen. Er bedauerte, weit von seinen Möglichkeiten entfernt zu sein. Umso beklagenswerter erschien ihm das, „da meine Fähigkeit aller Voraussicht nach (Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Herzschwäche) nicht mehr lange andauern wird“.

Genug davon. Die großen Autoren liebten es offenbar entweder ruhig, oder sie neigten am Jahreswechsel zu depressiven Stimmungen, schrieben Texte, die Einsamkeit und Ängste beschrieben, aber nichts von der Hoffnung vermittelten, es aus eigener Kraft nach der Jahreswende besser zu machen. Die klugen Köpfe konnten nach dem Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg allesamt nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber so viel war klar: „Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“

Oft bleibt nur die Flucht in den Zynismus wie bei Kurt Tucholsky 1920 in seinem Gedicht: „Was fange ich Silvester an?“: „Wälze ich mich im Familienschoße? / Erst gibt es Hecht mit süßer Sauce, / Dann gibt's Gelee. Dann gibt es Krach. / Um zwölf steht Rührung auf der Uhr. / Die Bowle? (,Leichter Mosel‘ nur). / Prost Neujahr.“ Auch Arthur Schnitzler teilt uns nichts Tiefsinniges über seinen privaten Jahreswechsel mit. Er stapfte durch den tiefen Schnee in Dornbach und Salmannsdorf und spielte in der Nacht bis halb vier Uhr Roulette. „Ganz lustig. Ich gewann etwa 1 Krone 70“, notierte er über den 31. Dezember 1905.

„Wie macht man das eigentlich, feiern? Das heißt doch wohl saufen, oder?“ schrieb Walter Kempowski 1983 in sein Tagebuch. Oder man erzählt sich Geschichten, wie die beiden Lebensfreunde Thomas Bernhard und Karl Ignaz Hennetmair. Jedes Jahr verbrachten sie gemeinsam Weihnachten und Silvester, der Autor und der Makler, der ihm seinen Vierkanthof in Oberösterreich vermittelt hatte. Über Silvester 1972 berichtet Hennetmair: „Er sagte, er werde jetzt gleich ins Bett gehen, vor dem Weggehen habe er das Bett schon zurückgeschlagen, damit es sich erwärmen könne. Aus einer winzigen jugoslawischen Sektflasche mit 0,2 Litern Inhalt schenkte ich nun ein, sodass auf jedes Glas nur 1/20 Liter Sekt kam. Es war genau 22 Uhr 30, als Thomas wegfuhr. Rundum krachten die Böller, als ich Thomas zum Wagen begleitete. Thomas ließ einen Furz und sagte: ,Jetzt fahre ich wie ein Knallfrosch nach Hause.‘“

„Prost, tu mir nichts, neues Jahr!“

Warum sollte man eigentlich das neue Jahr euphorisch begrüßen? „Jeder Ausländer wird als Eindringling argwöhnisch gemustert, das neue Jahr aber empfängt man mit Hallo wie einen willkommenen Gast“, heißt es in einem Roman von Joseph von Westphalen. „Das nenne ich Opportunismus. Das ist Identifikation mit dem Aggressor. Prost, tu mir nichts! Daher nein zu Jahresfeiern aller Art.“

Wenn wir schon im Leben der Schriftsteller so viel Banalität rund um die Jahreswende feststellen müssen, wie steht es dann in der Dichtung? Können wir Spuren hoffnungsvoller Freude vielleicht in der Kinder-, der Märchenliteratur finden? In Hans Christian Andersens Märchen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ entzündet das bettelarme Kind in den letzten Minuten des alten Jahres ihre letzten Streichhölzer, um sich die Hände zu wärmen. Sie hat dabei die Vision eines friedlichen Weihnachtsfests mit der verstorbenen Großmutter und wird in der Früh erfroren gefunden. „Sie hat sich wärmen wollen!“, sagte man. „Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte.“

Und da gibt es ja auch noch die schöne Szene in einem der „Mary Poppins“-Bücher von P. L. Travers, in der Michael, eines der Kinder, das in der Obhut des magiebegabten Kindermädchens ist, neugierig fragt, wann denn das alte Jahr zu Ende gehe. Die Antwort „Um zwölf Uhr, beim ersten Glockenschlag“, löst die zweite Frage aus: Und wann beginne dann das neue Jahr? „Beim letzten Schlag der Uhr.“ Aber was ist dazwischen? Die Kinder finden es heraus. Es ist eine Art Spalt, eine Lücke nicht nur zwischen den Jahren, sondern in der Zeit selbst. In dieser Lücke ist das Undenkbare möglich. Die Sterne berühren die Erde, und die Jungen und die Alten verzeihen einander. Alle Feindschaften sind vergessen, die ewigen Gegensätze treffen und küssen sich. Zweifellos eine schöne Neujahrsbotschaft.

