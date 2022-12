Was fang ich zu Silvester an?

Drucken

Hauptbild • Muss Silvester immer ausgelassen sein? Szene aus dem Film „Die tolle Lola“ mit Lilian Harvey und Hans Junckermann, 1927. • Scherl / SZ-Photo / picturedesk

Unsere großen Autoren hatten ein zwiespältiges Verhältnis zum Jahreswechsel. Privat machte sie Silvester depressiv, Hoffnung und Zauber gab es nur in der Dichtung.

Viel hat uns der wortmächtige Goethe nicht mitzuteilen über sein privates Silvester. Am 31. Dezember 1777 notierte er in seinem Tagebuch: „Abends zu Hause. Aufgeräumt das alte Jahr.“ Was hier erledigt wurde, wird unserer Fantasie überlassen. Wurden ausstehende Honorare eingefordert? Die Steuererklärung erledigt, Papierkram geordnet? Ein zutiefst menschlicher Zug ist jedenfalls: Nach dem Aufräumen stellt sich ein Zustand der Befriedigung ein. Man hat das Gefühl, den nächsten Tag, das nächste Jahr gut sortiert zu beginnen. So heißt es dann in seinem Tagebucheintrag vom 1. Jänner: „Rein ruhig hatte das alte Jahr zusammengepackt.“ Aber gleich wieder meldete sich im neuen der Alltag zurück: „Kam der Herzog, viel geschwätzt über innre und äußere Zustände.“

Einer, der oft mit Goethe verglichen wurde, Thomas Mann, zeigte zu Silvester 1912 ebenfalls Nüchternheit: Er hatte zwar seine Schwiegermutter nach München in die Mauerkircherstraße eingeladen, sich dann aber um elf Uhr ins Bett verabschiedet: „Ihr wisst, ich muss morgen früh raus.“ Doch sein Verhalten ist leicht erklärbar: Das Verhältnis zwischen Hedwig Pringsheim und dem „Schwiegertommy“ war nie friktionsfrei. Sie hielt ihn als Ehemann für eine Katastrophe, „nun ja, er ist gottlob nicht meiner“, schrieb sie einmal.