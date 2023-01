Wohnen wie die Celebritys: Man muss es mögen

Pinkfarbene Schminkstudios, neugotische Billardräume und eigene Hundezimmer.

Wer das Immobilienportfolio für das kommende Jahr um eine Liegenschaft mit Promi-Faktor erweitern möchte, kann das – entsprechendes Budget vorausgesetzt – in den unterschiedlichsten Stilrichtungen tun. So möchte sich etwa aktuell Mariah Carey von ihrem Anwesen im amerikanischen Atlanta trennen. Und wird dafür wohl einen Käufer finden müssen, der keine Angst vor mächtigen Lustern hat.

Mächtig prächtig

Denn auch wenn mit Stephen Fuller ein namhafter Designer die Villa designt hat, muss man Elemente wie ein pinkfarbenes Ankleide- und Schminkzimmer mögen. Und auch sonst Glitzer und Glamour zugetan sein, denn davon hat das Haus reichlich – the good, the bad and the ugly. Zum Guten gehören fraglos die Lage in einer privaten Anlage in bester Umgebung und der mit 1,6 Hektar üppig große Garten samt Pool und Altbaumbestand. Außerdem weiße Wandvertäfelungen und aufwendige Stuckarbeiten, glänzende Holzböden und die langen Reihen französischer Fenster, die etliche Zimmer vom Garten trennen. Zudem Annehmlichkeiten wie ein Tonstudio und ein Fitnessraum, der allerdings etwas „underwhelming“ ist, um wieder in der Sprache der Abgeberin zu bleiben. Mögen muss man dagegen die gedrechselten Vollholzeinbaumöbel in sämtlichen begehbaren Kleiderschränken und vielen Bädern, die sicherlich in den 1990ern ihr Geld wert waren. Sowie einen gewissen Stilmix, etwa in der monströs großen Wohnküche. Hier erzeugen modernste Stahlgeräte in Kombination mit üppigen Marmorarbeitsplatten, rot-weiß-karierten Sitzgelegenheiten und einem gigantischen Kristallluster über einem eher kleinen Esstisch das Gefühl, dass sich ein Südstaatendesigner, ein italienischer Gastronom und eine Diva nicht ganz einig werden konnten. Vermittelt wird die Immobilie über Christie's International Real Estate, um gut 5,6 Millionen Euro.

In Atlanta ist Mariah Careys Villa zu haben. Christie's International Real Estate/Jon-Michael Sullivan

Schon von der Stimmlage her etwas rauer war der 2014 verstorbene Joe Cocker, dessen Haus jetzt in Colorado verkauft wird. Das vom Stil her etwas weniger glitzernd ist – auch wenn darin der britische Mut zu Blumentapeten nicht nur als Akzent zu finden ist.

Neugotisch männlich

Das etwas trutzig vor dem Bergpanorama stehende Anwesen in neugotischer Anmutung wurde 1994 gebaut und bekam kürzlich neue, modern-schlichte Bäder. Der sehr individuelle Stil der Zimmer und der Landhausküche wurde aber genauso erhalten wie das Billardzimmer, in dem eine echte Rarität zu finden ist: ein historischer Snooker-Tisch, der einst König Edward VII. gehört hat. Platz ist für derartiges Mobiliar hier reichlich. Das 1500 Quadratmeter große Haus hat 15 Schlafzimmer und Bäder; auf dem knapp 130 Hektar großen Grund gibt es unter anderem einen Schwimmteich, Stallungen und Scheunen. Vermittelt wird das Anwesen über Sotheby's International Realty für 16,95 Millionen Euro.

Margot Robbie trennt sich von ihrem Haus in Los Angeles. E&V Berverly Hills/Paul Barnaby

Einen guten Mittelweg hat dagegen Schauspielerin Margot Robbie gewählt. Die Australierin verkauft ihr Haus in Los Angeles, das in einer Kombination aus den Beach Vibes der Westküste und den dunkleren, eleganten Holztönen der Ostküste gehalten ist – weshalb beispielsweise eine Holzschaukel an Bastseilen vor einem edlen grauen Marmorkamin schwingt.

Unprätentiös gemixt

Auf den gut 300 Wohnquadratmetern gibt es vier Schlaf- und sechs Badezimmer, einen großen Wohn-Ess-Bereich mit offener Küche, die mit reichlich Carrara-Marmor beeindruckt, einen Weinkeller und – so viel Exzentrik darf sein – einen eigenen Hunde- und Katzenraum mit separatem Eingang. Im Garten gibt es neben dem obligatorischen Pool auch eine nette Kabane mit offener Bar, und auf dem nahe gelegenen Wilshire Boulevard jede Menge Shoppingmöglichkeiten. Verkauft wird das Anwesen um rund 3,26 Millionen Euro, vermittelt wird es über Engel & Völkers Beverly Hills. (sma)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)