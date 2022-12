„Überreichweiten“: Um die Welt in acht Episoden

In seinem hervorragenden Buch „Überreichweiten“ zeigt Martin Mulsow, unter welchen Voraussetzungen im 17. und 18. Jahrhundert Globalität entstand und wie Wissenstransfer funktioniert.

Mit dem Globalen haben Historikerinnen und Historiker ihre liebe Not: Ist die Globalgeschichte ein gefährlicher Fressfeind oder ein liebenswertes Maskottchen, ein neuer Goldstandard der Zunft oder eine volatile Kryptowährung? Häufig entfaltet sich die Globalgeschichte als scheinbar unpolitische Suchbewegung, die auf der Spur wanderlustiger Güter und Personen um den Erdball zieht. Die „Globalität“ solcher Geschichten soll sich aus den Verflechtungen ergeben, die sie nachzeichnen. Martin Mulsows hervorragendes neues Buch zeigt einen alternativen Zugang auf: Statt vorauszusetzen, dass die Welt eine gemeinsame Geschichte hat, gilt es das mühselige und riskante Handwerk der Welterzeugung zu erforschen, was Mulsow mit Spürsinn, Engelsgeduld und stupender Gelehrsamkeit gelingt.

Mulsows Buch besteht aus acht Fallstudien zur Welterschließung zwischen etwa 1600 und 1730, die weit über Europa hinausreichen. Den Anfang macht der Hermetismus, der auf der Weisheitslehre des fiktiven Hermes Trismegistos aufbaute: Er verästelt sich von Ägypten nach Persien, in die arabische Welt und nach China. Ähnlich verhält es sich mit Isaac de La Peyrères Entdeckung der „Präadamiten“, von Menschen vor Adam, die 1655 die universale Gültigkeit der biblischen Welt- und Heilsgeschichte – der Schöpfung und der Sintflut, der Stellung Noahs als zweitem Stammvater der Menschheit – aushebelte. Mulsow folgt der Präadamiten-These nach Persien und an den indischen Mogulhof. La Peyrères Rauschmittel war die Philologie, nach Nervengiften im buchstäblichen Sinn fahndeten jene Mediziner und Orientalisten im Heiligen Römischen Reich, die zur selben Zeit osmanischen Kampfdrogen auf der Spur waren.

Ein neuerlicher Szenenwechsel führt nach Batavia, das als Schmelztiegel paracelsianischer Salz-Alchemie und javanischer Goldmacherei vorgestellt wird. Dann folgt Mulsow der Fernwirkung einer um 1700 im Ural entdeckten Felsinschrift: Sie regte Leibniz und La Croze an, das Chinesische als Spätform der ägyptischen Hieroglyphen zu deuten, als philosophische Bilderschrift, die kombinatorisch Ideenelemente verband, wobei Leibniz' Kreis die Altertumsforschung aus der Song-Zeit benützt haben mag. Weitere Kapitel widmen sich der europäischen Häresie der Sozinianer, die von der islamischen und jüdischen Polemik gegen die christliche Vielgötterei zehrte sowie der frühen Religionswissenschaft, die bei allen Völkern der Erde eine mehr oder minder ausgeprägte Fähigkeit zum Gottglauben nachweisen wollte. Schwefelgeruch verströmt Kapitel acht, das in der Bergwerksmetropole Potosí und im Amazonasbecken spielt, wo Missionare örtliche Rituale als vom Teufel ausgeheckte Travestie des Christentums bekämpften.

Der Aufbau dieses anregenden Buches erlaubt es Mulsow, seine Methode vorzuführen: Die acht Kapitel sind Mikrostudien, die Schritt für Schritt vergangene Bezugnahmen auf ferne Räume und Zeiten freilegen. Dabei stellt sich eben nicht von Zauberhand Globalität ein, die Fernbezüge sind bruchstückhaft, enthalten Fehlauskünfte über Alter und Entstehungsort dessen, was sie erfassen sollen. In diesem Sinne ist Mulsows Metapher der „Überreichweiten“ zu verstehen: Sie beschreibt Überlagerungen verschiedener Sendesignale und -inhalte, die abseits ihrer angestammten Ausstrahlungsgebiete zu empfangen sind.

Die von Mulsow untersuchten Wissenssysteme sind religions- und sprachübergreifend. Häufig versuchten Gelehrte aus zwei Zivilisationen einander mit einem Instrumentarium zu verstehen, das aus gemeinsamen Quellen schöpfte, wandten also wechselseitig ähnliche Erklärungen und Methoden an. Sie hatten mehr miteinander gemein, als sie erkennen oder zugestehen konnten. Oft griffen diese Gelehrten auf zwei anwenderfreundliche Passepartouts zurück, das Bildungsgut der Antike und die biblische Überlieferung: Die Polyhistoren setzten auf Scharnierfiguren wie Hermes Trismegistos, der sich in altägyptische, persische, islamische, babylonische und zoroastrische Quellen einsortieren ließ; sie legten vermutete oder tatsächliche Querverbindungen frei, wenn sie etwa über den Beitrag der Judenchristen zum frühen Islam oder den Anteil der Ägypter an der Entstehung der chinesischen Schrift spekulierten; sie malten sich Blütezeiten von Kulturen aus, deren vergessene und verfälschte Errungenschaften nunmehr von einer anderen Zivilisation vollendet wurden; und sie dehnten den Referenzbereich von Episoden wie die Reisen der Jünger Bartholomäus und Thomas auf die Welt, auf Südamerika etwa, aus: So konnten peruanische und mexikanische Patrioten diese Apostel im Rückblick zu Göttern der Inka und der Azteken machen.

Mulsows Buch handelt von einer Zeit, in der die Geschichten der Welt noch ineinander übersetzbar waren. Radikal ändern sollte sich das ab dem späten 18. Jahrhundert: Damals beschrieb Europas Intelligenz den eigenen Kontinent als Hochburg des Fortschritts und grenzte ihn von anderen Weltregionen ab, die jetzt als rückständig, ja geschichtslos galten. Mit dem Zuwachs an Informationen über die Welt ging eine intellektuelle Abkapselung von derselben einher.

Mulsow zeigt, dass Wissenstransfer nicht durch leichtfüßige Ideen entsteht, die zollfrei um den Erdball reisen, sondern durch kleinteilige Übersetzungsarbeit. Dabei hat er sich nicht nur die praktische Weltneugierde seiner Polyhistoren zu eigen gemacht, er stößt auch wie sie an Grenzen. Wie Mulsow belegt, haben sich nicht alle seiner Vermutungen über vergangene Verflechtungen bestätigt, manche Referenzjagden führen in die Sackgasse, andere bedürfen der Gegenprobe aus der chinesischen, persischen, indischen oder lateinamerikanischen Geschichte. Die Schnitzeljagd nach weltumspannenden Verbindungen darf also kein Selbstzweck sein, allzu leicht geriete das Globale sonst von einer fruchtbaren Perspektive zum totalen Strukturzusammenhang aller möglichen Geschichten, zum Doppelgänger der Nationalgeschichte, die es überwinden sollte. Man hätte so den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.

Martin Mulsow Überreichweiten. Perspektiven einer globalen Ideengeschichte 718 S., geb. € 43,20 (Suhrkamp)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)