Krieg – das war doch gestern!

Hauptbild • Das Mädchen, es ist vielleicht acht oder neun, erzählt dem Reporter, dass ihr Vater nicht mitkommen durfte: Er ist Soldat. • REUTERS

Dachten wir wirklich, der moderne Krieg, so er überhaupt geschähe, wäre etwas Harmloses? Dass Panzerschlachten und die Bombardierung von Städten für immer der Vergangenheit angehören?

Am vierten März, dem neunten Tag des Krieges, sehe ich im Fernsehen diese zwei ukrainischen Mädchen, sie sind mit ihrer Mutter gerade in einer Auffangstation hinter der polnischen Grenze angekommen. Unter all den Geflüchteten stehen sie verängstigt da, müde, mit verweinten Augen. Die Ältere, sie ist vielleicht acht oder neun, erzählt dem Reporter, dass ihr Vater nicht mitkommen durfte, weil er Soldat ist. Tränen rinnen ihr übers Gesicht, während sie ihr Smartphone in die Kamera hält. Auf dem Display ein junger Mann in Militärjacke, den sie vielleicht nicht mehr wiedersehen wird.

Später musste ich an das kleine, unscharfe Foto denken, das ich nach dem Tod meines Großvaters in einer Lederbrieftasche entdeckte, in dem sich auch sein Soldbuch befand. Die Aufnahme war im August 1944 gemacht worden, nahe dem Bahnhof St. Pölten, wo die frisch gemusterten Rekruten von ihren Familien Abschied nahmen. Sie zeigt meinen Großvater in der Landseruniform, die ihn so fremd erscheinen lässt, umgeben von Frau, Bruder, Schwiegermutter und den beiden Töchtern. Es sind betretene Gesichter. Das meines Großvaters scheint im Schatten der Schirmmütze zu verschwinden, seine Augen sind unsichtbar.

Ich kann mir nur vorstellen, was damals in ihnen vorgegangen ist. Meine Mutter war fünf, ihre Schwester zwei Jahre alt, als sie sich von ihrem Vater verabschiedeten. Hat zumindest die Ältere begriffen, worum es da ging? Sie hält die Hand ihres Vaters umklammert. Die andere Hand, zu einer Faust geschlossen, hält sie scheu vor ihren Mund. Ihre Schwester macht dieselbe Geste. Verlegen, fast verstört, blicken sie in die Kamera. Frage ich heute meine Mutter, hat sie keine Erinnerung an den Augenblick, sie hat ihn vermutlich verdrängt. Auch meine Großmutter, die mir viel vom Krieg erzählt hat, erwähnte ihn nie. Auf dem Foto ist sie die Einzige, die lächelt. Vermutlich wollte sie es dem fremden Soldaten neben ihr nicht so schwer machen.

Mein Großvater hatte Glück. Er kehrte wieder heim, und er hatte im Krieg niemanden töten müssen. Bevor es an die Front ging, war er bei einer nächtlichen Schießübung von einem Querschläger getroffen worden, den Rest des Krieges verbrachte er im Lazarett. Von seiner Einheit, die am nächsten Morgen in den „Osten“ aufbrach, hat niemand überlebt. Natürlich hätte es ganz anders kommen und auch mein Großvater als „Kanonenfutter“ enden können. So wie die drei Brüder meiner Großmutter: junge, gerade erst erwachsen gewordene Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten.