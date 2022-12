Erdoğan sucht Versöhnung mit Erzfeind Assad

Ein mit der Türkei verbündeter syrischer Kämpfer. Erdoğan sieht sich als Schutzherr der Rebellen und strebt zugleich eine taktische Annäherung an das Assad-Regime an.

Der Präsident der Türkei will die Beziehung zu Syriens Diktator verbessern – um gemeinsam gegen Kurden vorzugehen und syrische Flüchtlinge zurückschicken zu können.

Istanbul. Der syrische Staatschef, Bashar al-Assad, kann optimistisch ins neue Jahr gehen. Nachdem mehrere arabische Staaten neue Kontakte mit seinem Regime geknüpft haben, will jetzt auch der Nachbar Türkei die Beziehungen zu Syrien normalisieren. Auf Initiative von Assads Schutzmacht Russland trafen sich diese Woche der türkische und der syrische Verteidigungsminister zum ersten Mal seit elf Jahren. Nun will sich der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdoğan, bald mit Assad zusammensetzen, den er bis vor Kurzem als „Terroristen“ beschimpft hat. Assad fordert dafür türkische Zugeständnisse, von denen sich eines bereits abzeichnet: Die angedrohte neue türkische Militärintervention in Syrien scheint vorerst vom Tisch.

Erdoğan betrieb jahrelang Assads Sturz und unterstützte syrische Rebellengruppen. In der Provinz Idlib, der letzten Rebellenhochburg, sind türkische Soldaten stationiert, die einen Großangriff von Assads Armee verhindern sollen. Die türkische Regierung betrachtete Assad lange Zeit als Kriegsverbrecher, der für den Tod von einer Million Menschen im Syrien-Krieg verantwortlich sei, wie Erdoğan im Jahr 2017 sagte.