Hans P. Hallwachs ist gestorben

Er spielte den Fabian und den Glauben im „Jedermann“.

Sein edles, oft stolz anmutendes Gesicht ist Theaterfreunden und TV-Konsumenten aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen bekannt: Hans Peter Hallwachs aus Jüterbog in Brandenburg verkörperte im Salzburger „Jedermann“ von 2013 bis 2016 den Glauben. Eine – wenn auch sehr wichtige – Nebenrolle also. Solche spielte er auch in 16 „Tatort“-Krimis und 13 Folgen von „Der Alte“. Die titelgebende Hauptrolle hatte er in der Erich-Kästner-Verfilmung „Fabian“ (1980), in Daniel Kehlmanns Stück „Geister in Princeton“ war er am Schauspielhaus Graz ein alter, virtuos gelangweilter Einstein. Seine Stimme ist Hörspielfans aus Raymond-Chandler-Vertonungen der 1980er-Jahre bekannt. Nun ist dieser feine Charakterdarsteller 84-jährig in Berlin gestorben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)