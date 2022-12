Die Lügen des „Mini-Trump“ George Santos

Der republikanische Neo-Abgeordnete stilisierte sich zum Hoffnungsträger. Doch der 34-Jährige entpuppt sich als rücktrittsreifer Hochstapler und notorischer Schwindler.

Wien/Washington. Seine Biografie las sich wie ein Paradebeispiel für den American Dream: jung, schwul, der Sohn brasilianischer Immigranten mit jüdischen Wurzeln – und mit einer Bilderbuchkarriere an einer Elite-Universität und an der Wall Street sowie karitativem Engagement. Kurzum, der 34-jährige George Santos aus New York verkörperte als Polit-Typus eine neue Generation der Republikaner, die auch Wechselwählern in Hochburgen der Demokraten attraktiv erschien.

Sein Sieg bei den Kongresswahlen in Nassau County markierte einen Durchbruch für die Grand Old Party. Vor der Angelobung des Neo-Abgeordneten bei der konstituierenden Sitzung des Kongresses am 3. Jänner erwies sich seine Vita indes als zu schön, um wahr zu sein: Die famosen Lügengeschichten des Hochstaplers und notorischen Schwindlers stürzten in sich zusammen. Längst stellt sich die Frage: Was an der Biografie ist eigentlich wahr?