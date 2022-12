Ein Ende im Stillstand wäre unwürdig

Den Lauf der FPÖ wird die Koalition auch mit einer Rückkehr zur soliden Arbeit kaum bremsen können. Alternativen dazu hat sie trotzdem keine.

Das Sprachbild des blauen Wunders mag seit drei Jahrzehnten überstrapaziert sein, für das abgelaufene Jahr taugt es dennoch allemal: Vor zwölf Monaten stand die FPÖ in Umfragen unter zwanzig Prozent, und objektiv betrachtet lief es auch für die Blauen nicht gerade reibungslos. Ein Auszug: In der Steiermark wurde die Partei von einem Finanzskandal erschüttert, im Bund gibt es Ermittlungen wegen mutmaßlich gefälschter Coronatests, dazu kamen interne Zerwürfnisse mit heimlich aufgezeichneten Gesprächen unter Kollegen. Ibiza, Speseneskapaden und ein im Richtungsstreit coram publico abgesägter Parteichef liegen auch noch nicht lang zurück.

Doch während der ÖVP selbst geschmacklose Kanzlerwitze und vielleicht zu Unrecht von Parteiverästelungen bezogene Coronahilfen aus einer Zeit, in der ohnehin das halbe Land mit Milliarden eingedeckt wurde, wochenlang um die Ohren fliegen, scheinen blaue Malversationen laut Umfragen stets im Handumdrehen vergeben und vergessen. Radikales von Corona über Russland bis Asyl ignoriert die politische Konkurrenz meist beharrlich, so machen sich die Freiheitlichen ungestört von ihren Extrempositionen aus an der Spitze breit, in Umfragen liegen sie derzeit vorn. Und es deutet wirklich nichts darauf hin, dass der blaue Lauf bald endet. Im Gegenteil: Asylzahlen und Teuerung bleiben hoch, der Störfaktor MFG dürfte sich mangels Pandemie auch bald erübrigt haben; im freiheitlichen Frühjahrsköcher findet sich ein „Österreich zuerst“-Volksbegehren, bei dem man sich um die engen Grenzen nationaler Lösungsmöglichkeiten des Migrationsthemas nicht einmal am Rande zu scheren braucht. Und vielleicht kommt ja auch noch ein Corona-U-Ausschuss dazu, wie ihn Parteichef Herbert Kickl nun fordert.