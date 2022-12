Lucrecia Dalt: Musik über das Wesen der Zeit

Die Kolumbianerin Lucrecia Dalt schuf mit „Ay!“ ein erratisches Meisterwerk. Sie dekonstruiert Latin und formt daraus frische Sounds.

Experimentell ist eine Zuordnung, die viele Hörer sofort das Interesse verlieren lässt. Das wäre im Falle von Lucrecia Dalts zehntem Album „Ay!“ sehr, sehr schade. Denn trotz wunderbar lyrischer Passagen, Flüstergesangs und vieler reduzierter Rhythmen aus Salsa, Rumba, Bolero und Mambo muss es experimentell genannt werden. Und es erzählt eine komplizierte bis wirre Geschichte. Der man aber nicht folgen muss, um beglückt zu sein. Statt wie sonst englisch, singt sie hier in ihrer Muttersprache Spanisch. Das passt hervorragend zum magischen Rumpelpumpel, zum Gewirr an Geräuschen, die man einmal mit tropischem Urwald, dann wieder mit westlichem Großstadtdschungel assoziiert.

Erzählt wird davon, dass eine kosmische Lebensform namens Preta die Erde entdeckt, erforscht und sich unerkannt als Felsformation breitmacht. Ein philosophischer Essay von Miguel Prato, der auch bei den Songtexten mitschrieb, ergründet das A-priori-Wesen der Zeit, fragt etwa: Wie kann die Zeit beginnen, wenn es ohne Zeit doch gar keinen Beginn gibt? Wie kann es etwas vor Beginn der Zeit geben? Darüber grübelt Dalt etwa im von schrägen Bläsern eingeleiteten „Atemporal“: „Me reconozco en esa roca, atemporal“ („Ich erkenne mich in diesem Felsen, zeitlos“) singt sie zu ächzender Tuba und mächtigem Geschepper, einem Sound, der jenem von Tom Waits in den Achtzigern nicht unähnlich ist. Mit rätselhaften Zeilen wie „Xenocryst tears of Hadean zircons reshifting time itself“ transportiert sie die Hörer in die Urzeit der Erde.