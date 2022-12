Der Absprung ins neue Jahr: Ein Fluch, aber ohne Kopfweh

Stefan Kraft ist zwar kein Freund des Events in Garmisch-Partenkirchen, doch am Sonntag muss er sich beweisen.

Leutasch. Mit Grippe-Symptomen war Stefan Kraft zur Vierschanzentournee gereist und in Oberstdorf fast in der Qualifikation gescheitert. Nach dem Auftaktspringen ist der Skisprung-Weltmeister aber Österreichs heißestes Eisen im Kampf um den Tourneesieg. Kraft, der die Tournee schon 2015 gewinnen konnte, wurde Fünfter. Auf den Norweger Halvor Granerud, der allen davongeflogen war mit Sprüngen auf 142,5 und 138 Meter, fehlen ihm 20,4 Punkte.

Der Ruhetag am Freitag, an dem das ÖSV-Team aus dem Allgäu ins Teamquartier nach Leutasch übersiedelte, kam Kraft entgegen. „Ich hoffe, dass ich noch einmal Energie zurückbekomme. Ich habe sehr viel investiert, damit es auf der Schanze passt“, sagte der Weltrekordhalter (253,5 Meter) zuversichtlich.

Granerud ist allen davongeflogen

Mit dem Sieg in Oberstdorf hatte Kraft vor 25.000 Zuschauern nichts zu tun. Zu stark waren Granerud (sogar zweimal mit verkürztem Anlauf weiter) und die Polen Piotr Zyla (13,4 Punkte zurück) und Weltcup-Leader Dawid Kubacki (17,5). Nun hofft die Szene, dass Granerud erneut Nerven zeigt wie bei der Skiflug-WM 2020 (Gold um 0,5 Punkte verloren) oder der Tournee im gleichen Jahr, als er als Halbzeitführender noch den Sieg verspielte.

Allerdings, auch Kraft hat eine Schanze, die er wirklich nicht leiden kann: und die steht in Garmisch-Partenkirchen, wo das Neujahrsspringen am Sonntag (14 Uhr/live ORF 1) steigt. Die Vorfreude fällt bei ihm verhalten aus. Man munkelt gar von einem „Fluch“. Denn bereits fünf Mal in Serie musste er am 1. Jänner mit den Plätzen 31, 49, 13, 28 oder gar einem Aus in der Qualifikation (2021) unverrichteter bzw. verlorener Tournee-Dinge wieder abziehen. 2022 hatte er einen großen Bogen um diesen Ort gemacht, auch „bewusst hier nicht trainiert“. Auch darum gibt es keine lange Silvesterfeier. Damit ist Kopfweh beim Absprung ausgeschlossen.

Cheftrainer Andreas Widhölzl glaubt jedenfalls daran. „Von der Statistik haben wir in Garmisch öfter gewonnen als in Oberstdorf. Auch in den Trainings in der Vergangenheit sind sie mit der Schanze immer gut zurechtgekommen“, sagte er über seine Schützlinge. Doch weder Daniel Tschofenig (8.) noch Michael Hayböck (12.), Manuel Fettner (13.), Jan Hörl (16.), Philipp Aschenwald (23.) oder Clemens Leitner (35.) werden definitiv die 71. Auflage des Schanzenklassikers gewinnen. Ihnen bleibt, jetzt bei einzelnen Events aufzuzeigen und sich, neben Kraft, für die Nordische WM in Planica (ab 21. Februar) zu empfehlen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2022)