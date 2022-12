UNO lässt israelischen Siedlungsbau prüfen

Just zum Start der neuen Regierung soll der Internationale Gerichtshof die Besetzungs palästinensischer Gebiete untersuchen.

Keine zwei Tage nach der Vereidigung der neuen Regierung Benjamin Netanyahus mit ultranationalistischer Beteiligung bahnt sich bereits eine weitere Zuspitzung im Konflikt mit den Palästinensern an: Die UNO-Vollversammlung hat am Freitag den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag damit beauftragt, die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete zu prüfen – und dabei vor allem „die rechtlichen Konsequenzen zu ermitteln, die sich aus der fortwährenden Verletzung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung“.



Mit 87 zu 26 Stimmen wurde die Resolution mehrheitlich angenommen, 53 Länder enthielten bei der Abstimmung – darunter auch Frankreich. Die USA, Deutschland und Österreich votierten gegen die Resolution, China und Russland unterstützten das nahezu von der gesamten muslimischen Welt getragene Begehr unterdessen.



Auch sieht das beschlossene Papier vor, dass Israel seinen Siedlungsbau einstellt, und zwar unabhängig vom Ausgang der gerichtlichen Prüfung. Rechtskraft haben die Entscheidungen der UNO-Vollversammlung übrigens keine.



Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, nannte den Beschluss einen „moralischen Fleck auf der UNO“. Kein internationales Gremium könne „entscheiden, dass das jüdische Volk Besatzer in seiner eigenen Heimat ist“, sagte er. Für den palästinensischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, ist die Resolution indes ein Signal an die – wie er behauptet – Bemühungen „koloniale und rassistische Maßnahmen zu beschleunigen“.



Teile der von vielen als „ultrarechts“ bezeichneten Regierung Netanyahus – in der der bereits mehrfach zum Premierminister gekürte Likud-Mann anders als in vergangenen Bündnissen am weitesten links im politischen Spektrum steht – fordern eine Ausweitung des israelischen Territoriums im Westjordanland. In den Regierungsvorhaben ist auch festgehalten, dass man Siedlungen ausbauen und legalisieren will – wiewohl Netanyahu laut Koalitionsvereinbarungen als Regierungschef das letzte Wort hat, wenn es um den Siedlungsausbau geht.

(APA)