100 Jahre nach Gründung der Republik entscheidet die Bevölkerung bei der Präsidenten- und Parlamentswahl über die Zukunft. Präsident Erdoğan hat viele Probleme, aber akzeptable Chancen.

Für die Türkei beginnt ein Schicksalsjahr. Ein Jahrhundert nach Gründung der Republik 1923 entscheidet das Land bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl über eine neue Amtszeit für Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und die politische Richtung des Landes. Erdoğan hat die Türkei in den 20 Jahren seiner Regierungszeit grundlegend verändert und aus ihrer engen Anbindung an den Westen gelöst. Die Opposition will seine faktische Ein-Mann-Herrschaft beenden und viele seiner Entscheidungen revidieren, doch trotz hoher Inflation und Unzufriedenheit der Wähler ist der 68-jährige Präsident noch lang nicht geschlagen.

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und einem anschließenden siegreichen Krieg gegen Griechenland 1919–1922 handelten die Türken unter Mustafa Kemal – der später den Ehrennamen Atatürk erhielt – mit den Siegermächten des Weltkrieges im schweizerischen Lausanne die Souveränität und die Grenzen der neuen Republik aus. Der Vertrag von Lausanne, der am 24. Juli 1923 unterzeichnet wurde, ist die Geburtsurkunde der modernen Türkei: Am 29. Oktober desselben Jahres rief Atatürk die Republik aus.