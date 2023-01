Ein Krieg ohne Ende?

Welche Szenarien im zweiten Kriegsjahr denkbar sind, warum Melitopol zum Schicksalsort der Ukraine werden könnte, wann Eskalationsgefahr besteht und wieso Russland auf Zeit spielt. Mehrere Experten schildern, womit sie 2023 rechnen.

Als der größte Krieg in Europa seit 1945 begann, saß der Chef des deutschen Auslandsnachrichtendiensts BND in Kiew. Der Mann musste auf dem Landweg aus der Ukraine flüchten. Er war von Putins Invasion überrascht worden. Die Episode steht hier nur symbolhaft für eine größere Geschichte, dass nämlich Europa diesen Krieg nicht kommen gesehen hat, nicht in seiner ganzen monströsen Dimension.

Zuerst hatten viele Europäer den Angriff nicht auf dem Schirm und danach nicht die Mängel der russische Armee, ihre schwache Aufklärung, ihre niedrige Moral, ihre schlampige Versorgung. Statt Kiew binnen Tagen zu erobern, mussten die Russen verschämt vor den Toren der Kapitale umkehren.