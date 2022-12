Premiere für Kunstmesse

2023 könnte ein heißes Jahr für den asiatischen Kunstmarkt werden. Mit der Art SG in Singapur und der Tokyo Gendai feiern gleich zwei neue Messen Premiere.

Asien ist wirtschaftlich eine dynamische Region und gewinnt auch für den Kunstmarkt an Bedeutung. Bis vor wenigen Jahren war Hongkong der einzig relevante Fleck auf der internationalen Kunstmarktkarte, doch zuletzt hat es mit der politischen Instabilität an Glanz verloren. Parallel haben sich in anderen Ländern neue Kunsthubs entwickelt, allen voran in Seoul, das mit seinen Künstlern, Galerien, Museen und Sammlungen eine lange Kunsttradition hat. Zudem punktet Südkorea auch steuerlich, denn das Land hebt auf Kulturgüter weder Mehrwertsteuer noch Zoll ein. Das gefiel den Messebetreibern der Frieze, die im Vorjahr erstmals die Frieze Seoul veranstalteten – gleich mit 70.000 Besuchern.

2023 gehen gleich zwei neue Messen an den Start: die Art SG in Singapur im Jänner und die Tokyo Gendai in Japan im Juli. Beide Veranstaltungen wurden von den Messemachern Magnus Renfrew, Tim Etchells und Sandy Angus entwickelt, die gemeinsam The Art Assembly gründeten, einen Zusammenschluss internationaler Kunstmessen mit Fokus auf Asien.



Art-Basel-Mutter MCH beteiligt. Die Art SG hätte eigentlich schon 2019 stattfinden sollen unter Beteiligung der Art-Basel-Mutter MCH Group. Doch als die MCH in finanzielle Schwierigkeiten schlitterte, zog sie sich aus dem Singapur-Projekt zurück. Die Messe wurde daraufhin auch wegen der Pandemie mehrfach verschoben und gibt jetzt von 12. bis 15. Jänner 2023 ihr lang erwartetes Debüt. 2022 kündigte die MCH an, dass sie doch wieder mit 15 Prozent bei der Art SG einsteigt. Immerhin gründeten Sandy Angus und Tim Etchells 2008 die Art HK, die später von der MCH übernommen und zur Art Basel Hong Kong wurde. Das zeigt, dass Singapur auf dem asiatischen Kunstmarkt an Potenzial gewonnen hat. Dafür spricht auch die beeindruckende Galerienliste von gut 150 Ausstellern, darunter globale Größen wie Gagosian, Pace, White Cube, Gladstone, Lehmann Maupin, Peres Projects, Perrotin und auch der Österreicher Thaddaeus Ropac. Die Art SG ist allerdings nicht die erste große Messe. Der frühere Art-Basel-Direktor Lorenzo Rudolf gründete 2011 die Art Stage Singapore, die sich aber als Drehscheibe für die regionale Kunst verstand. Als zwischen 2017 und 2018 die Besucherzahlen dramatisch fielen, wurde die Messe eingestellt.

Die Messe Tokyo Gendai wiederum ist ein Lebenszeichen eines Kunstmarktes, der nach dem Platzen der Wirtschaftsblase Anfang der 1990er-Jahre Jahrzehnte brachlag. Zumindest war die Tokyo Artweek im Vorjahr vielversprechend.

