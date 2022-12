Prognosenproblem

Viele haben uns erklärt, dass nach Corona nichts mehr so sein würde wie vorher. Corona ist immer noch – aber schon jetzt ist alles wieder ziemlich wie vorher. Wo lag der Fehler?

Derzeit gibt es in Wien mehr Coronafälle als jemals in den ersten 20 Monaten der Pandemie. Aber niemanden stört das. Die Nächtigungszahlen im Tourismus und das Flugaufkommen in Schwechat liegen bei mehr als 80 Prozent des Prä-Corona-Niveaus. Das Leben in der Stadt sieht aus wie eh und je. Und ich frage mich manchmal, wie es den Menschen geht, die während der Pandemie verkündeten, dass nach Corona nichts mehr so sein würde wie vorher. Wie etwa Matthias Horx, der eine Kuschel-Kultur kommen sah, „weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu einer Corona-Welt passt“ – eine Kultur, in der Fake News an Marktwert verlieren und Verschwörungstheorien „zu Ladenhütern werden“. Und doch führt Kickls FPÖ gerade in den Umfragen.

Wer gedacht hat, Corona verändere alles, hat übersehen, dass der einzelne Mensch ein Wesen von großer Beharrungskraft in seinen Prioritäten und Entscheidungen ist. Und dass eine freie Gesellschaft wie die unsere ungeheuer resilient ist und daher das Aufgewühltsein der ersten Phase einer Krise schnell nachlässt. Immer wieder wird die Leistungsfähigkeit solcher Systeme unterschätzt. So haben Experten 1945 gerechnet, dass die Wiederherstellung des zerstörten Wohnraums in Deutschland 40 bis 50 Jahre dauern würde. Die soziale Marktwirtschaft hat das dann in neun Jahren geschafft.

Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft ist übrigens ein Beispiel für einen echten Systemwechsel nach einem Zusammenbruch. Aber wer ähnlich Umwälzendes als Pandemie-Folge erwartet hat, hat ein Detail übersehen: das Ausbleiben des Zusammenbruchs. Es war ja nicht wie in Pestzeiten, wo ein Drittel der Leute starb. Ein wirkliches Trauma war die Pandemie offenbar nur für die, die sich als Opfer einer vermeintlichen Impfdiktatur erlebt haben. Vom netten Erleben eines flugzeugfreien Himmels im Lockdown jedoch kann man nicht die Kraft erwarten, die Menschen zu einem „Phasensprung der sozio-ökonomischen Systeme“ (Horx) zu animieren. Ein Unfall bringt einen Sportler ja auch in aller Regel nicht zum Ausstieg, sondern nur dazu, sich rasch wieder fähig zu machen, den Berg hinunterzurasen, oder was er sonst Ungesundes tut. Nur Totalzusammenbrüche schaffen den nötigen Druck für einen Systemwechsel. Dass die Pandemie das nicht war, mögen nun manche als verpasste Chance betrauern. Für Leute wie mich, die unser System verbessern, aber nicht ersetzen wollen, kommt es jetzt darauf an, das Vergangene gut zu analysieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das ist zwar unspektakulär. Aber es bringt mehr.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

meinung@diepresse.com

www.diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.01.2023)