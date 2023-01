Die Welt nach der Covid-Pandemie

Mitarbeiter des Gesundheitsdiensts vor einem Covid-Zentrum in Peking, Mitte Dezember. Die betreffende Gegend stand zu dieser Zeit komplett unter Quarantäne.

Corona hat für viele Menschen den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und Medikamenten erschwert. Bei Vorsorge- und Impfprogrammen sind gefährliche Lücken entstanden.

Von einem Tag auf den anderen erschienen in der Fabrik, die in der ostchinesischen Provinz Shandong Leiterplatten herstellt, nur 20 Prozent der Belegschaft, berichtet der Chef des Unternehmens. Ein Arbeiter nach dem anderen rief an, dass er wegen einer Covid-Erkrankung nicht kommen könne.

In Peking hatten sich vor den Krankenhäusern lange Schlangen gebildet, fiebernde Menschen stellten sich bis zu sechs Stunden lang an, um in der Notaufnahme behandelt zu werden. Italiens Gesundheitsbehörden haben jüngst eine Testpflicht für Einreisende aus der Volksrepublik eingeführt – fast jeder zweite Passagier auf zwei Flügen von China nach Mailand war infiziert. Solche Tests führten nun auch etwa Indien und Japan ein, die USA verhängten auch ein Einreiseverbot für positiv Getestete.

Alles nur ein Déjà-vu? Eine Rückblende auf 2020, als das Virus sich über die Welt ausbreitete? Leider nein. In China ist der medizinische Ausnahmezustand derzeit – wieder einmal – Realität. Die Angst vor einer erneuten globalen Verbreitung steigt – zu einem Zeitpunkt, da viele Staaten die Pandemie für beendet erklärten. Was bedeutet das explosive Aufflammen der Infektionen in jenem Land, wo SARS-CoV-2 seinen Ursprung nahm? Ist nach der Pandemie vor der Pandemie?