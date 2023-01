Gibt es bei Anleihen noch so etwas wie Absicherung?

Anleihen konnten die Aktienverluste nicht abfangen. Bitcoin schon gar nicht. Auch Gold war keine große Hilfe.

Früher war von der 70-30-Regel die Rede. Oder auch von der 60-40-Regel. Jedenfalls ging es darum, Aktien und Anleihen im Depot zu mischen, in einem Verhältnis, das der eigenen Risikotoleranz entspricht. Außerdem, so die Idee, kann man mit dieser Art von Diversifikation ganz schlimme Kursverluste verhindern, denn Jahre, in denen sowohl Aktien als auch Anleihen fallen, kommen drei bis vier Mal im Jahrhundert vor. Das abgelaufene Jahr war ein solcher Fall. Globale Aktien haben 20 Prozent verloren, ein Anleihe-Index von Bloomberg, der Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investmentgrade) enthält, hat um 16 Prozent nachgegeben.

Für Bitcoin war das Jahr mit einem Minus von 64 Prozent besonders furchtbar, doch auch Gold war nicht wirklich ein Renner, wenngleich der Preis auf Eurobasis leicht zulegen konnte. Da musste man aber schon sehr viel Gold halten, um die Verluste mit anderen Anlageklassen zu kompensieren. Zum Glück sind solche Jahre selten.