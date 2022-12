Papst Franziskus gedenkt seines Vorgängers Benedikt

"Mit Rührung erinnern wir uns an seine so edle, so sanfte Person", sagte das Kirchenoberhaupt bei der Andacht zum Jahresabschluss im Petersdom.

Papst Franziskus hat sich am Samstagabend erstmals zum Tod seines Vorgängers Benedikt XVI. geäußert. "Mit Rührung erinnern wir uns an seine so edle, so sanfte Person", sagte das Kirchenoberhaupt bei der Andacht zum Jahresabschluss im Petersdom laut Kathpress. Sein Vorgänger, der "geliebte emeritierte Papst Benedikt XVI.", war am Samstagvormittag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.

Franziskus dankte Gott dafür, dass er der Kirche und der Welt Benedikt XVI. geschenkt habe. Er empfinde Dankbarkeit "für all das Gute, das er vollbracht hat, und vor allem für sein Zeugnis des Glaubens und des Gebets, besonders in diesen letzten Jahren seines Ruhestandes". Nur Gott kenne den Wert und die Kraft seiner Fürsprache, seiner Opfer, die er für das Wohl der Kirche gebracht habe.

(APA)