Feuerwerk dürfte Brand am Salzburger Gaisberg ausgelöst haben

Gegen 20 Uhr fing Gestrüpp an der Westseite der Gaisbergspitze Feuer, es breitete sich schnell aus und erfasste rund 1000 Quadratmeter. In Tirol musste die Feuerwehr zu vielen kleinen Bränden ausrücken.

Feuerwerkskörper dürften am Silvesterabend einen Brand auf dem Gaisberg in Salzburg ausgelöst haben. Gegen 20 Uhr fing Gestrüpp an der Westseite der Gaisbergspitze Feuer, es breitete sich auf dem trockenen Areal schnell aus und erfasste rund 1000 Quadratmeter. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu löschen und ein Übergreifen auf Bäume zu verhindern. Bei einer Begehung der Brandfläche wurden Reste von pyrotechnischen Gegenständen gefunden, so die Polizei.

Viele kleinere Brände in Tirol

In Tirol ist die erste "normale" Silvesternacht nach Corona für die Einsatzkräfte in relativ geordneten Bahnen verlaufen. Vor allem die Feuerwehren mussten zu zahlreichen, meist kleineren, Bränden ausrücken, der Innsbrucker "Bergsilvester" mit mehreren tausend Menschen ging überwiegend ruhig über die Bühne, zu den im Vorfeld befürchteten Krawallen kam es nicht. Lediglich zwei Menschen mussten laut Rettung in der Landeshauptstadt an Ort und Stelle medizinisch versorgt werden.

Ein Abtransport in die Klinik war nicht nötig, hieß es. Die Besucher des "Bergsilvester", der diesmal am Rennweg zwischen Hofburg und Landestheater über die Bühne ging, hätten sich "sehr diszipliniert" verhalten, sagte Polizeisprecher Stefan Eder. Es habe keine gröberen Probleme gegeben, die Nacht sei für die Polizei in Innsbruck "eher ruhig" verlaufen. Auch landesweit habe es keine größere Zwischenfälle gegeben. Das Sicherheitskonzept habe jedenfalls gut funktioniert.

Die Tiroler Polizei hatte für die Silvesternacht 150 zusätzliche Beamte aufgeboten. Für den "Bergsilvester" wurde zudem eine Durchsuchungsverordnung erlassen. Die Besucher mussten sich beim Zutritt Taschen und Kleidung durchsuchen lassen. Zu Besorgnis war es zuletzt gekommen, weil im Internet da und dort Anzeichen für mögliche Silvester-Krawalle in Innsbruck - analog zur Halloween-Nacht in Linz - kursiert waren. Letztlich kam es aber nicht dazu.

Ordentlich auf Trab gehalten wurden indes die Mitarbeiter der Leitstelle Tirol, die die Einsatzorganisationen disponiert, sowie vor allem die Feuerwehren. 102 Alarmierungen verzeichnete die Leitstelle in der Kernzeit zwischen 23.30 Uhr und 2.00 Uhr - zu Silvester 2021/2022 waren es noch, allerdings unter Corona-Vorzeichen, 64 gewesen. Die Rettung musste überwiegend wegen Fällen mit übermäßigem Alkoholkonsum und Verletzungen nach Stürzen oder durch Feuerwerkskörper alarmiert werden.

Körperverletzung mit Böller

So ereignete sich etwa in Sölden im Ötztal ein schwerer Fall von Körperverletzung durch einen Knallkörper. Dabei wurde ein 19-jähriger Norweger am rechten Oberschenkel verletzt. Ein Unbekannter hatte im Ortszentrum einen Knallkörper in Richtung des jungen Mannes geworfen. Der Böller explodierte in rund zwei Metern Entfernung. Dabei wurde der 19-Jährige so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung von der Rettung zu einem Arzt nach Obergurgl gebracht werden musste.

Konfrontiert waren die Tiroler Einsatzkräfte in der Silvesternacht vor allem mit vielen, meist kleinere Bränden, die aber keine Verletzten, sondern "nur" Sachschäden zur Folge hatten. Bereits am frühen Abend war etwa ein Balkon eines Einfamilienhauses in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) in Brand geraten. Zwei Nachbarn bemerkten das Feuer setzten einen Notruf ab und begannen mit der Brandbekämpfung. Die Feuerwehr musste einen Teil der Hausfassade öffnen und das betroffene Dämmmaterial entfernen. Brandursache waren offenbar pyrotechnische Gegenstände. Dieselbe Ursache hatte der Brand einer Hecke eines Mehrparteienhauses in Inzing (ebenfalls Bezirk Innsbruck-Land).

In Sölden kam es zu einem kleineren Waldbrand, während eine auf einem Balkon eines Wirtschaftsgebäudes in Wörgl (Bezirk Kufstein) gelagerte Holzkiste aus bisher unbekannter Ursache Feuer fing.

Zu Bränden eines Müllcontainers bzw. eines versperrten Müllraumes eines Mehrparteienhauses kam es unterdessen in der Axamer Lizum und in Niederndorf (Bezirk Kufstein). In letzterem Fall bemerkte eine Passantin Rauch und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr Niederdorf wurde den Flammen schließlich erfolgreich Herr. In Innsbruck war es ein Altkleidercontainer, der kurz nach Mitternacht Feuer fing. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Die Berufsfeuerwehr musste den Container mit einem Metallschneider öffnen, um die Flammen bekämpfen zu können.

Auch Wasserrettung und Bergrettung waren zusätzlich zur Feuerwehr gefordert: Diese rückte aus, weil in Jochberg im Bezirk Kitzbühel vier Personen in einem steil abfallenden Gelände in ein Bachbett geraten waren, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnten. Die vier wurden geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert.

