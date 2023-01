Brasilien nahm zum Jahreswechsel, dem Symbol von Ende und Anfang, Abschied von Pelé.

Man erzählt sich Wundersames über O Rei, den Fußball-König, der als Schuhputzer und im „Team der Schuhlosen“ begann. Dass ihn der Schiedsrichter in Bogotá nach einer roten Karte und einem Proteststurm der Fans aufs Feld zurückholte. Dass ein Match seines FC Santos in Nigeria eine Feuerpause im Biafra-Krieg erzwang. Nur den Tod konnte das Kind im Mann nicht austricksen.



Brasilien nahm zum Jahreswechsel, dem Symbol von Ende und Anfang, Abschied von Pelé – so wie der Vatikan von Benedikt XVI., dem bayerischen Papst. Die Regierung ordnete Staatstrauer an, was nicht nur die Silvesterpartys trübte, sondern auch die Amtseinführung des Präsidenten Lula am Neujahrstag. Über dem Machtwechsel lag indes auch eine Anschlagsgefahr durch Anhänger des scheidenden Präsidenten. Jair Bolsonaro weigerte sich, seinem Nachfolger die Schärpe anzulegen – und erwies sich als schlechter Verlierer im Stil Donald Trumps, seines Idols. Folgerichtig setzte er sich nach Trumps Drehbuch nach Florida ab, bis ihn der Ruf nach einer Rückkehr ereilt. Im Sunshine-State Comeback-Pläne schmieden – ein Traum für Polit-Rentner und Starrköpfe.



Brasilien verneigt sich derweil vor Pelé, auch Ex-Sportminister, der die Nation zum Träumen und Tanzen gebracht hat – und der die Kirchenglocken im Land hallen ließ wie ein Papst. (vier)

