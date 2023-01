Heute vor... im Dezember: Das verwandelte Laxenburg

Eine Amerikanisierung des Lustschlosses ist im Gespräch – und brächte durchaus Vorteile.

Neue Freie Presse am 31. Dezember 1922

Ein Besuch in Laxenburg bedeutet insofern eine angenehme Ueberraschung, als sich die auf der Fahrt von Mödling bis zur Endstation der kleinen Flügelbahn kolportierten Gerüchte von vandalischen Verwüstungen in dem uralten, Park glücklicherweise als stark übertrieben er­weisen. Noch immer ist der Park mit seinen jetzt in weißer Winterherrlichkeit prangenden Pappeln und Buchen, Fichten und Kastanienbäumen, mit seiner prächtigen Mischung aus Laub- und Nadelholz einer der schönsten englischen Gärten Europas, wenn auch die Axt sich in den uralten Baumbeständen manche unerwünschte Lichtung gebahnt hat.