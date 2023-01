"I'm So Excited": Pointer Sisters-Mitglied Anita verstorben

Anita Pointer - die zweitälteste der vier Schwestern der Formation - ist am Samstag in Beverly Hills im Alter von 74 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.

In den 70ern und 80ern feierten die Pointer Sisters mit ihrer Mischung aus Pop, Country und R&B Erfolge mit Hits wie "I'm So Excited" oder "Jump (For My Love)". Nun ist Anita Pointer - die zweitälteste der vier Schwestern der Formation - am Samstag in Beverly Hills im Alter von 74 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Vom singenden Quartett ist somit nurmehr Ruth am Leben, die zuletzt mit ihrer Tochter Issa und Enkelin Sadako aufgetreten war.

