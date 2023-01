OGH bestätigt Verletzung der Standesehre.

Wien. Im Bademantel im Bordell zeigte sich ein Wiener Rechtsanwalt – nicht irgendwo, sondern in der TV-Sendung „Geil – so treibt's Österreich“ des Privatsenders ATV. Was er für seine Privatsache hielt, trug ihm eine Bestrafung durch den Disziplinarrat der Anwaltskammer ein. Ob zu Recht, hatte jetzt der Oberste Gerichtshof zu prüfen.