Cannabislegalisierung und EU-Recht: „Ja, dürfen s' denn das?“

Der geplanten deutschen Liberalisierung stehen ein Verbot des Verkaufs von Drogen und Probleme des freien Warenverkehrs im Weg.

Linz. Ende Oktober 2022 hat die deutsche Bundesregierung ihre Pläne präsentiert, die Produktion, den Verkauf und den Besitz begrenzter Mengen von Cannabis zu legalisieren. Tatsächlich liegt eine solche Entscheidung grundsätzlich „im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers", wie der Verfassungsgerichtshof in einem im Juli 2022 veröffentlichten Beschluss (VfGH 1. Juli 2022, G 323/2021, V 252-253/2021) festgestellt hat. Mit dieser Entscheidung wurde ein Antrag auf Aufhebung des Cannabisverbots in Österreich mangels hinreichender Erfolgsaussicht abgelehnt.



Dass aber die Regulierung des Konsums von Suchtmitteln wirklich eine ausschließlich (nationale) politische Entscheidung und keine rechtliche Frage sei, wie der Verfassungsgerichtshof damit insinuiert, stimmt so nicht ganz. Denn sowohl Österreich als auch Deutschland sind als Mitgliedstaaten der EU an die Vorgaben des Unionsrechts gebunden. Und da tun sich bei näherem Blick auf die einschlägigen Regelungen zwei Problemkreise auf.