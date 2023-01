Es gibt kein Zurück in die Natur – und das ist gut so

Ein nachträglicher Neujahrswunsch: Umwelt- und Klimaschützer sollen sich nicht einer antihumanistischen Ideologie verschreiben.

Von der „Bewahrung der Schöpfung“ ist dieser Tage in vielen Predigten, eher geistlichen und eher weltlichen, die Rede. Wer würde nicht zustimmen? Es scheint heute ein breiter Konsens zu sein: Wir Menschen schädigen die Natur, wir beuten sie aus, ja: missbrauchen sie. Kein Wunder, dass sie zurückschlägt, uns straft wie eine gekränkte Mutter.



Diese Denkfigur beruht auf der Vorstellung, dass die Natur – in der theologischen Variante: die Schöpfung – ohne uns in einem harmonischen Gleichgewicht wäre. Und nach uns sein wird. Michel Houellebecq hat diese Vorstellung am Ende seines Romans „Karte und Gebiet“ verdichtet: „Wenn die Bilder der Menschen verwittern“, dann werde „alles ruhig, und zurück bleiben nur im Wind wiegende Gräser. Die Vegetation trägt den endgültigen Sieg davon.“