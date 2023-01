Was für Österreichs Tennis 2023 auf dem Spiel steht

Wohin geht die Reise für Dominic Thiem – und was ist Österreichs bester Dame Julia Grabher zuzutrauen? Ein Ausblick.

Adelaide/Wien. Die traditionell kurze Pause, sie ist vorbei. Mit der ersten Jännerwoche starten die Tennisasse in Indien, Australien und Neuseeland in die neue Saison. Das erste Highlight 2023 bilden die Australian Open in Melbourne (ab 16. Jänner), für das in den Einzelbewerben nur Dominic Thiem mittels Wildcard und Julia Grabher fix qualifiziert sind. Ausblick und Einschätzung zur Lage der heimischen Tennisnation.

Dominic Thiem

Die Schonfrist während der Comebacksaison nach überstandener Handgelenksverletzung ist für den 29-Jährigen zu Ende. Nach einer zermürbenden Rückkehr auf die Tour mit sieben Erstrundenniederlagen in Folge hat Dominic Thiem in der zweiten Saisonhälfte 2022 in Ansätzen zur Form vergangener Tage gefunden. Auf der Habenseite stehen drei ATP-250-Halbfinals sowie ein Challenger-Finale. Mit einem Sieg über Hubert Hurkacz in Antwerpen, der Nummer elf der Weltrangliste, gelang ein Achtungserfolg.