Brasilien nimmt Abschied von Fußball-Ikone Pelé

Montag starten ab 10 Uhr im Santos-Stadion Totenwache und Abschiedszeremonie, 24 Stunden später wird der Volksheld – auf seinen Wunsch hin – im neunten Stock des Memorial Necrópole Ecumênica beigesetzt.

Santos. Brasilien steht heute vor einem seiner schwierigsten Abschiede. Die Totenwache für die vergangene Woche verstorbene Fußballlegende Pelé in der Hafenstadt Santos läuft. Am Wochenende haben Arbeiter auf dem Spielfeld des Estádio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro zwei große Pavillons aufgestellt, auf den Tribünen wurden Banner mit der Aufschrift „Es lebe der König“ und „Pelé 82 Jahre“ sowie ein Bild des Ausnahmespielers im Trikot mit der Rückennummer 10 aufgehängt. Und ab zehn Uhr kann die Öffentlichkeit von dem dreimaligen Weltmeister Abschied nehmen. Sein Sarg wird in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt.



Einsatzkräfte der Militärpolizei und der Feuerwehr werden den Sarg vom Hospital Albert Einstein in São Paulo in das etwa 80 Kilometer entfernte Stadion des FC Santos bringen. Dass da Abertausende die Straßen säumen werden, ist zu erwarten. Und zwar in einem Ausmaß, wie es einst bei der Ankunft des Sargs des Formel-1-Weltstars Ayrton Senna 1994 in São Paulo der Fall war. Dann endet auch die dreitägige Staatstrauer in Brasilien.