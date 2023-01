EU will bei Arzneimitteln Abhängigkeit von Drittländern verringern

Im März möchte die EU-Kommission Pläne zur krisenresistenten Medikamentenversorgung vorstellen.

Brüssel/Wien. Der Mangel an lebensnotwendigen Medikamenten führt zu wachsender Sorge in der gesamten EU. Engpässe von Arzneimitteln werden zunehmend zum „systemrelevanten Problem“, heißt es in einem Arbeitspapier der Kommission – sie treiben die Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten also an die Grenzen der Belastbarkeit, was ein großes Risiko für Patienten darstellt. Allein seit dem Jahr 2000 haben sich die Lieferschwierigkeiten verzwanzigfacht.



Derzeit klagen zahlreiche EU-Mitgliedstaaten über einen Mangel an Antibiotika, insbesondere mit dem Wirkstoff Amoxicillin, der zu der Gruppe der Penicilline gehört. Die Gründe sind vielfältig. EU-weit sind Millionen Menschen an Erkältungen, der Grippe oder Lungenentzündung erkrankt, der Bedarf ist also „unerwartet“ hoch, wie es in Brüssel heißt. Hinzu kommen Produktionsausfälle, logistische Probleme sowie mangelhafte Qualität der hergestellten Arzneimittel. Ein Hauptfaktor für die aktuelle Knappheit – die Abhängigkeit von China und Indien – soll nun schrittweise verringert werden, hat sich diese doch schon während der Covid-19-Pandemie als fatal erwiesen.