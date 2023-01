74-Jähriger tot in Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden

Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf. Die Hintergründe zu seinem Tod sind derzeit noch unklar.

Ein 74-Jähriger ist am Neujahrstag kurz vor 12.00 Uhr tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden worden. Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf, was auf Fremdverschulden hindeute, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion. Die Spurensicherung war am Sonntagabend noch in Gange, nähere Hintergründe waren zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Freunde des Mannes alarmierten laut Polizeisprecherin Irina Steirer die Einsatzkräfte, weitere Details zu Tathergang und Tatort werde es möglicherweise morgen, Montag, geben, hieß es unter Hinweis auf die aktuell weiter laufenden Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien. Eine Obduktion wurde bereits angeordnet und soll in den kommenden Stunden erfolgen.

(APA)