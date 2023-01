Japanischer Comic "Geist von Kiew" sorgt für Aufsehen

Der Held des Hobby-Karikaturisten Juko Matsuda ist ein ukrainischer Luftwaffenpilot, der nach der russischen Invasion feindliche Kampfflugzeuge zum Absturz bringt.

Ein Manga-Comic über einen fiktiven ukrainischen Kampfpiloten sorgt laut japanischen Medien in dem vom Krieg zerrütteten Land für Aufsehen. Der Held des vom japanischen Hobby-Karikaturisten Juko Matsuda geschaffenen Comics "Geist von Kiew" ist ein ukrainischer Luftwaffenpilot, der nach der russischen Invasion feindliche Kampfflugzeuge zum Absturz bringt, wie die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" berichtet.

Nach Bekanntwerden habe der Comic im Netz so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass ein ukrainischer Verlag beschlossen habe, es zu veröffentlichen. Der Chef habe sich hierzu via Facebook an den ukrainischen Botschafter in Japan gewandt, der den Kontakt zu Matsuda hergestellt und dabei geholfen habe, das Comic herauszugeben.

Die ukrainische Erstausgabe von "Der Geist von Kiew" sei in einer Auflage von 25.000 Exemplaren erschienen. Der Verlag hofft den Angaben zufolge darauf, die Auflage auf 100.000 zu steigern - und damit einen Rekord für die Ukraine aufzustellen.

(APA/dpa)